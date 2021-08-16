На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции
Украинская певица Надя Дорофеева отправилась в долгожданный отпуск - вместе с мужем Владимиром Дантесом она расслабляется и восстанавливает силы на турецком курорте Кемер.
В своем Instagram звезда поделилась атмосферными кадрами с отдыха и сделала признание.
Звездная пара живет на вилле с личным бассейном, от чего Надя просто в восторге. Она выложила несколько снимков, сделанных на территории, на которых предстала в сером купальнике, а также в джинсах, белом кроп топе и рубашке.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес наслаждаются отдыхом на морском побережье (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Артистка призналась, что впервые смогла сразу же расслабиться в отпуске и начать отдыхать.
"Сегодня третий день нашего отпуска и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня 3, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть). А тут оп .. и как говорится, я на чиле, на расслабоне. Кстати, вот уже второй год летом мы едем в Турцию. Отель классный и новенький", - поделилась Дорофеева.
А в разделе сторис она выложила пару горячих кадров в купальнике, демонстрируя точеную фигуру.
Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Подписчики восхищаются яркой парой в комментариях и желают Наде с Вовой отличного отдыха.
- Тебе так к лицу топы
- Два солнышка на отдыхе, отличных эмоций вам!
- Ну какие вы
- Смотрим на вас и нам становится жарко
- Красивые и стильные
- Какие вы счастливые
- Безмежно щасливого та гарного вам відпочинку
- Какие вы милые
- Класс! Надя, Вы молодцы! Вы этого заслужили! Хорошего Вам отдыха!
- Какой стиль
- Яркая пара
- Такие классные!
- Какие же вы котики
Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала, как ей работалось вместе с мужем Владимиром Дантесом.