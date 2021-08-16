ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции

Новина українською →
Кемер, Турция, Понедельник 16 августа 2021 13:27
На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Надя Дорофеева отправилась в долгожданный отпуск - вместе с мужем Владимиром Дантесом она расслабляется и восстанавливает силы на турецком курорте Кемер.

В своем Instagram звезда поделилась атмосферными кадрами с отдыха и сделала признание.

Звездная пара живет на вилле с личным бассейном, от чего Надя просто в восторге. Она выложила несколько снимков, сделанных на территории, на которых предстала в сером купальнике, а также в джинсах, белом кроп топе и рубашке.

На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в ТурцииНа расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в ТурцииНа расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в ТурцииНа расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции

Надя Дорофеева и Владимир Дантес наслаждаются отдыхом на морском побережье (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка призналась, что впервые смогла сразу же расслабиться в отпуске и начать отдыхать.

"Сегодня третий день нашего отпуска и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня 3, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть). А тут оп .. и как говорится, я на чиле, на расслабоне. Кстати, вот уже второй год летом мы едем в Турцию. Отель классный и новенький", - поделилась Дорофеева.

А в разделе сторис она выложила пару горячих кадров в купальнике, демонстрируя точеную фигуру.

На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в ТурцииНа расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики восхищаются яркой парой в комментариях и желают Наде с Вовой отличного отдыха.

  • Тебе так к лицу топы
  • Два солнышка на отдыхе, отличных эмоций вам!
  • Ну какие вы
  • Смотрим на вас и нам становится жарко
  • Красивые и стильные
  • Какие вы счастливые
  • Безмежно щасливого та гарного вам відпочинку
  • Какие вы милые
  • Класс! Надя, Вы молодцы! Вы этого заслужили! Хорошего Вам отдыха!
  • Какой стиль
  • Яркая пара
  • Такие классные!
  • Какие же вы котики

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала, как ей работалось вместе с мужем Владимиром Дантесом.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеева Владимир Дантес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Как будут учиться дети с 1 сентября: в Минобразования дали четкий ответ
Как будут учиться дети с 1 сентября: в Минобразования дали четкий ответ