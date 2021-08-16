На расслабоне: Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции

Украинская певица Надя Дорофеева отправилась в долгожданный отпуск - вместе с мужем Владимиром Дантесом она расслабляется и восстанавливает силы на турецком курорте Кемер.

Звездная пара живет на вилле с личным бассейном, от чего Надя просто в восторге. Она выложила несколько снимков, сделанных на территории, на которых предстала в сером купальнике, а также в джинсах, белом кроп топе и рубашке.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес наслаждаются отдыхом на морском побережье (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка призналась, что впервые смогла сразу же расслабиться в отпуске и начать отдыхать.

"Сегодня третий день нашего отпуска и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня 3, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть). А тут оп .. и как говорится, я на чиле, на расслабоне. Кстати, вот уже второй год летом мы едем в Турцию. Отель классный и новенький", - поделилась Дорофеева.

А в разделе сторис она выложила пару горячих кадров в купальнике, демонстрируя точеную фигуру.

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики восхищаются яркой парой в комментариях и желают Наде с Вовой отличного отдыха.