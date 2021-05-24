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Почти не расстаются: инсайдер рассказал правду об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

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США, Понедельник 24 мая 2021 21:25
Почти не расстаются: инсайдер рассказал правду об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Lite

51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек продолжают будоражить публику своим романом. Пара была замечена вместе в Майами, причем в доме Лопес. И скрываться от папарацци они даже не думали. А Дженнифер при этом просто светилась от счастья.

Разумеется, инсайдеры уже поделились рассказом о воссоединении и истинных делах пары.

По их словам, Лопес действительно очень счастлива и настроена весьма оптимистично насчет совместного будущего. Не так давно экс-влюбленные вместе провели отдых в Монтане, а после все время были на связи.

Почти не расстаются: инсайдер рассказал правду об отношениях Дженнифер Лопес и Бена АффлекаДженнифер Лопес и Бен Аффлек снова счастливы (фото: Getty Images)

К слову, впервые о воссоединении актера и певицы заговорили в апреле, когда Бена стали замечать у дома актрисы. Но на сближение они пошли еще в феврале, когда Аффлек стал комментировать снимки Лопес и писать ей письма.

По мнению близкого к паре человека, Бен и Дженнифер нашли друг в друге утешение и поддержку, что переросло в романтику. Напомним, Лопес недавно рассталась со своим бойфрендом Алексом Родригесом, с которым была помолвлена, а Аффлек порвал отношения с актрисой Аной де Армас. Отношения двух голливудских знаменитостей развиваются стремительно, и Лопес этому только рада.

А вот Алекс Родригес был просто подавлен слухами о воссоединении пары.

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