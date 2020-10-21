Расстраивалась и обижалась: Дурнев рассекретил детали громкого скандала с Поляковой

Алексей вспомнил, как конфликтовал с Королевой ночи

Алексей Дурнев за словом в карман не лезет, а его смелые шутки и колкости в адрес знаменитостей принесли журналисту огромную популярность на ТВ и в сети. Так, он стал гостем нового выпуска программы 2POPODCAST и рассказал о своих проектах, узнаваемости и личные истории, связанные с именами звезд. В частности, Алексей заговорил о публичной громкой ссоре с Олей Поляковой.

Дурнев вспомнил о конфликте с Королевой ночи, который произошел еще в начале его телекарьеры. Оказалось, что всему виной стал провокационный вопрос Алексея Виктору Павлику, в котором он упомянул имя Суперблодинки.

"Полякова расстраивалась, обижалась. Я как-то спросил у Виктора Павлика: "Почему умерла Уитни Хьюстон, а Полякова не умирает? Почему Господь забирает лучших?" Потом в следующий раз, когда я ее увидел, она говорит: "Да иди ты на х*й". Это было прямо на "Телетриумфе". Я говорю: "Представьтесь для начала перед интервью". А она отвечает: "Ты не знаешь кто я?" Я говорю: "Нет". А она: "А, ну иди ты на х*й!" Я только начинал, а мне звонят с телеканала "Интер" гостевой редактор: "Приходите на программу "Разбор полетов". Вы же телехам". Первый раз прихожу на телевидение, сажусь за стол, ни сном, ни духом. А там Сергей Соседов сидит, Отар Кушанашвили… И они начинают потихонечку так говорить: "А что Вы себе позволяете…" И тут светомузыка, и через зал вбегает Оля Полякова, кричит: "Моя дочка походит ко мне и спрашивает: "Мама, а ты же не умрешь?" После того, как посмотрела твою, с*ка, программу". Я весь выпуск просто молча сидел", - вспомнил Дурнев.

Алексей Дурнев раскрыл подробности скандала с Олей Поляковой

Напомним, что ранее Алексей Дурнев сделал интимное признание о сексе и рассказал, сколько девушек у него было.

Кстати, Оля Полякова устроила перепалку в прямом эфире с министром здравоохранения Максимом Степановым из-за скандала вокруг своего харьковского концерта.