Растет с космической скоростью: Квиткова и Добрынин показали 2-месячного сыночка

Два месяца назад экс-"Холостяк", ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова впервые стали родителями . Они сразу же показали миру своего сыночка Льва и регулярно делятся с поклонниками своим опытом родительства. В честь новой важной даты супруги выложили новые фото с малышом и рассказали, что он очень быстро растет.

Так, Добрынин обнародовал снимки, на которых держит сына на руках - как один, так и в компании любимой жены. Ребенок сладко спит, а его родители счастливо улыбаются.

Добрынин растрогал семейными кадрами с женой и 2-месячным сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

"Сказать честно? Отмечать успехи нашего Льва хочется буквально каждый день. Все родители меня поймут. И отмечать его личные даты я тоже готов хоть каждую минуту. Ведь Бог подарил нам с Дашей этого нереального парня. И ему сегодня 2 месяца, растёт с космической скоростью. А мы принимаем ваши поздравления и наставления ниже в комментариях", - поделился шоумен.

Квиткова же выложила традиционное фото со Львом с табличкой "2 месяца". В кадр также попали мягкая игрушка и очаровательные крохотные кроссовки.

Даша Квиткова показала, как сын подрос за 2 месяца (фото: instagram.com/kvittkova)

"Сегодня 2 месяца нашему самому замечательному, характерному и лучшему человеку. Невероятное счастье быть его родителями, он открывает самые потайные комнатки нашей души и учит заново жить. Я точно знаю, что самые сладкие щечки достались мне. p.s. спасибо, что проживаете каждый день с нами", - поделилась гордая мама.

Фолловеры засыпали пару поздравлениями и умиленными комментариями.