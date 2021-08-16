Растоптало самооценку: Ким Кардашьян рассказала о травле в прессе из-за лишнего веса

Ким Кардашьян привыкла радовать фанатов безупречными образами и фото, на которых выглядит просто потрясающе . Кажется, звезда чувствует себя так же, как и выглядит: на миллион. Но оказывается, самооценка инстадивы долгое время была на нуле.

На днях в подкасте Кристен Белл и Моники Падман Ким рассказала, что во время первой беременности просто ненавидела себя и свое тело. И виной тому - нападки прессы.

Ким Кардашьян впервые стала мамой в 2013-м году, когда родила дочку Норт от Канье Уэста. Только сейчас 40-летняя Ким призналась, что в те времена столкнулась с настоящим бодишеймингом. Ким набрала 31 килограмм, а беременность протекала крайне тяжело. И все это время в прессе жестко обсуждали ее внешний вид, что просто растоптало ее самооценку.

Я ненавидела беременность. Ненавидела то, как себя чувствовала, как выглядела. Это было безумием. Это убило мою самооценку. Не могу поверить, что это было приемлемо и казалось нормальным. Я сидела дома и плакала, - призналась знаменитость.

Ким Кардашьян с мужем и детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

По словам сейчас многодетной мамы, она была уверена, что беременность будет легкой - это она видела на примере старшей сестры Кортни Кардашьян и мамы. Но ее опыт оказался совершенно иным. У Ким была преэклампсия, о которой она не знала. В течение беременности у нее постоянно распухали ноги и лицо, а роды прошли на шесть недель раньше срока и были экстренные. По словам Ким, с обеими детьми, которых она рожала сама, у нее было приращение плаценты.

В результате Ким не хотела выходить из дома, так как боялась реакции людей на ее фигуру. А затем, чтобы скинуть лишние кило, часами занималась в гараже, пока были силы. Этот опыт научил ее быть крайне осторожной с тем, что она теперь публикует в соцсетях. И порой Ким напоминает себе быть более закрытой.

"Определенно во мне есть такая сторона, которая говорит: "Будь тем, кем ты хочешь быть, и публикуй то, что ты хочешь опубликовать". Но есть и другая сторона меня, которая говорит: "Я мама, мне 40, мне нужно остыть", - признается звезда сети.