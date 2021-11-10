Растрепанная Каменских без макияжа показала, как готовит завтрак Потапу (видео)

Украинская певица Настя Каменских делится с поклонниками всеми аспектами своей жизни, активно ведя свою страничку в соцсети. Кроме путешествий и работы, артистка частенько показывает и домашние кадры. Так, она продемонстрировала, как готовит завтрак любимому мужу Потапу.

Звезда предстала перед камерой в милом домашнем виде - коротких шортах и футболке, а также с распущенными и слегка растрепанными волосами и без капли макияжа на лице.

Под веселую музыку Настя достает из шкафа банку с кофе, после чего поворачивается лицом к камере и начинает зажигательно танцевать.

"А вы так же готовите завтрак?" - поинтересовалась у фолловеров Каменских.

Многие признались, что тоже так делают, и не забыли о комплиментах певице.