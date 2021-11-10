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Растрепанная Каменских без макияжа показала, как готовит завтрак Потапу (видео)

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 14:31
Растрепанная Каменских без макияжа показала, как готовит завтрак Потапу (видео) Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Украинская певица Настя Каменских делится с поклонниками всеми аспектами своей жизни, активно ведя свою страничку в соцсети. Кроме путешествий и работы, артистка частенько показывает и домашние кадры. Так, она продемонстрировала, как готовит завтрак любимому мужу Потапу.

Веселый видеоролик с кухни Каменских опубликовала в Instagram.

Звезда предстала перед камерой в милом домашнем виде - коротких шортах и футболке, а также с распущенными и слегка растрепанными волосами и без капли макияжа на лице.

Под веселую музыку Настя достает из шкафа банку с кофе, после чего поворачивается лицом к камере и начинает зажигательно танцевать.

"А вы так же готовите завтрак?" - поинтересовалась у фолловеров Каменских.

Многие признались, что тоже так делают, и не забыли о комплиментах певице.

  • Ні, я не знімаю це на телефон
  • Коли гарний настрій, чому б і не потанцювати коли готуємо
  • Красивая!!!
  • Зажигалочка
  • Обязательно! Танец—очень крутой заряд энергии! Вы такая позитивная!
  • Хороший завтрак выйдет
  • Да. Я теж так . Як тільки готую так і музика
  • Круте відео
  • Восхитительная, великолепная
  • А где сам завтрак?

Напомним, ранее счастливые Потап и Каменских заворожили страстным поцелуем на пляже.

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Настя Каменских
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