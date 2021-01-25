Райская птица: Наталья Водянова похвасталась стройной фигурой в роскошном наряде

Наталья Водянова в последнее время редко выходит на подиумы - модель все больше увлеклась благотворительными проектами своего фонда, на показах появляясь в качестве гостьи. Но для самых знаковых из них она делает исключения и демонстрирует шедевры, созданные ее друзьями-дизайнерами.

Наталья в новом образе (видео: instagram.com/natasupernova)

Несколько часов назад Наталья поделилась новыми образами, созданными Iris van Herpen. Водянова примерила фантазийное платье из кутюрной коллекции Roots of Rebirth в духе эпатажного голландского модельера, которое сделало ее похожей на сказочного персонажа. А также бледно-розовое длинное с шлейфом, которое могло бы призвести фурор на любой красной дорожке. В сториз она продемонстрировала, как готовилась к выходу на подиум и последние штрихи мастеров перед показом. А в фид опубликовала короткое видео и пригласила всех следовать по ссылке, чтобы полюбоваться полным показом.

Наталья покорила очередной подиум (фото: instagram.com/natasupernova)

"Такая честь иметь тебя на шоу ~ мечта!", - первой прокомментировала ролик сама дизайнер. "Ого! Платье просто сказочное", "Какой-то космос", "Очень красиво и волшебно!!!! Райская птица!", "Космический пришелец", "Фантастика", "Ангел", "Удивительная", "Потрясающие образы!!! Завораживает", - тут же взорвалась сеть.

Ранее Наталья Водянова удивила поклонников тем, что наконец показала лица своих младших детей от французского миллионера Антуана Арно.