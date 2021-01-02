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Разве они не развелись: Алина Гросу озадачила фанатов снимками с отдыха с мужчиной

Новина українською → Суббота 02 января 2021 13:03
Разве они не развелись: Алина Гросу озадачила фанатов снимками с отдыха с мужчиной Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Алина Гросу - девушка видная, так что неудивительно, что ей постоянно приписывают романы. Тем более, она не скрывает, что ее сердце свободно - и она планирует в этой жизни все успеть, в том числе, детей завести.

Правда, недавно она откровенно призналась в интервью известному изданию, что до сих пор привязана к бывшему мужу Александру Комкову. После громкой свадьбы супруги продержались вместе лишь полгода. По признанию Алины, причиной расставания стала другая женщина.

Пока что певица о новых отношениях не рассказывает. Правда, поздравления с Новым годом Гросу проиллюстрировала снимками с Буковеля - на коротком видео она с мужчиной радостно позируют на фоне заснеженного подъема, гор и домиков.

Разве они не развелись: Алина Гросу озадачила фанатов снимками с отдыха с мужчинойАлина Гросу (скрин: instagram.com/alina_grosu)

Фанаты тут же бросились удивляться, ведь певица утверждала, что она пока что свободна, а с мужем она закончили отношения: "Они разве не развелись?".

Но, как оказалось, на фото с Алиной позирует другой мужчина - актер Роман Полянский.

Поклонники Алины признались, что такая пара была бы им по душе: "С первого клипа как увидела его - сразу сказала, вот он - ее настоящий жених!", "Я балдею от вашего дуэта. Счастья вам", "Классный актер, очень нравится и вам очень подходит".

Напомним, Алина покорила подписчиков луком в ярком-красном платье. Изысканный наряд и оливье в руках - очень новогодний образ!

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