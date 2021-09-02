Развод отменяется? Инсайдеры рассказали правду об отношениях Ким Кардишьян и Канье Уэста

Ким Кардашьян и Канье Уэст были одной из самых крепких пар в мире шоу-бизнеса. И новость о разводе стала настоящим ударом для многих поклонников. Но теперь, похоже, у всех фанатов семьи появилась надежда.

Инсайдеры разузнали, как обстоят дела в паре после их недавнего перформанса .

Напомним, на днях Канье Уэст презентовал свой новый альбом Donda. Сюрпризом для зрителей стало появление на сцене Ким Кардашьян в свадебном платье Balenciaga. Стоило звезде появиться на стадионе, как трибуны буквально взорвались: "Кимье". Но новостей о примирении не последовало. Потому журналисты отправились к инсайдерам, чтобы узнать все подробноси отношений экс-супругов.

Оказывается, Ким и сама невероятно растрогана приглашением бывшего мужа. Теперь она не торопится с разводом, а хочет подождать.

"Она уже не торопится с разводом. Ким вполне готова подождать, поскольку сейчас их отношения с Канье стали значительно лучше", - заявил источник.

Как известно, в сети уже давно ходят слухи, что рэпер мечтает вернуть жену. Да и сама Кардашьян по-прежгему любит Канье и чсто пишет это в своем блоге. Но чтобы вернуть былую гармонию, супругам придется постараться. "Сначала нужно восстановить фундамент и укрепить их дружбу", - считает все тот же приближенный к паре аноним.