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Развод отменяется? Инсайдеры рассказали правду об отношениях Ким Кардишьян и Канье Уэста

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США, Четверг 02 сентября 2021 18:33
Развод отменяется? Инсайдеры рассказали правду об отношениях Ким Кардишьян и Канье Уэста Ким Кардашьян с мужем (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян и Канье Уэст были одной из самых крепких пар в мире шоу-бизнеса. И новость о разводе стала настоящим ударом для многих поклонников. Но теперь, похоже, у всех фанатов семьи появилась надежда.

Инсайдеры разузнали, как обстоят дела в паре после их недавнего перформанса.

Напомним, на днях Канье Уэст презентовал свой новый альбом Donda. Сюрпризом для зрителей стало появление на сцене Ким Кардашьян в свадебном платье Balenciaga. Стоило звезде появиться на стадионе, как трибуны буквально взорвались: "Кимье". Но новостей о примирении не последовало. Потому журналисты отправились к инсайдерам, чтобы узнать все подробноси отношений экс-супругов.

Оказывается, Ким и сама невероятно растрогана приглашением бывшего мужа. Теперь она не торопится с разводом, а хочет подождать.

"Она уже не торопится с разводом. Ким вполне готова подождать, поскольку сейчас их отношения с Канье стали значительно лучше", - заявил источник.

Как известно, в сети уже давно ходят слухи, что рэпер мечтает вернуть жену. Да и сама Кардашьян по-прежгему любит Канье и чсто пишет это в своем блоге. Но чтобы вернуть былую гармонию, супругам придется постараться. "Сначала нужно восстановить фундамент и укрепить их дружбу", - считает все тот же приближенный к паре аноним.

Развод отменяется? Инсайдеры рассказали правду об отношениях Ким Кардишьян и Канье УэстаКим Кардашьян с мужем и детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее в сети выдвигались разные версии развода пары. Одной из самых скандальных была причина тирании Ким Кардашьян по отношению к Канье Уэсту.

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