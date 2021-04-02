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Развод - не повод грустить: Ким Кардашьян наслаждается райскими каникулами с детьми

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 17:19
Развод - не повод грустить: Ким Кардашьян наслаждается райскими каникулами с детьми Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян продолжает доказывать, что развод - не повод впадать в уныние. Тем более не может себе это позволить многодетная мама. Звезда отправилась с малышами на отдых, откуда транслирует массу позитивных снимков для своих фолловеров.

Последний пост она посвятила как раз детям.

Ранее Ким выкладывала много фото в бикини, демонстрируя совершенную фигуру. Теперь же она решила показать, как они проводят время с пятилетним Сейнтом, трехлетней Чикаго и годовалым Псалмом. А вот старшая дочь Ким и репера - 7-летняя Норт - в кадр не попала.

Развод - не повод грустить: Ким Кардашьян наслаждается райскими каникулами с детьмиРазвод - не повод грустить: Ким Кардашьян наслаждается райскими каникулами с детьмиРазвод - не повод грустить: Ким Кардашьян наслаждается райскими каникулами с детьмиКим Кардашьян с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Жизнь мамы на каникулах", - написала знаменитость, показав несколько снимков, где все четверо обнимаются на шезлонгах, на фоне экзотического пейзажа. Похоже, идиллия, которой всегда отличалась семья Кардашьян-Уэст, сохранилась, несмотря на желание пары разойтись.

К слову, дети и их счастье стали главным приоритетом экс-супругов. Чтобы минимально травмировать малышей, они долгое время не говорили им о разводе. А после легко нашли компромисс по многим вопросам, чтобы как можно меньше травмировать их. Канье, который разрешил общаться с ним только через представителей, все же регулярно навещает детей. И Ким не препятствует этому.

Ранее Ким показала секретный прием, как сделать любую фигуру совершенной.

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