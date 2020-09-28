В разводе всегда виноваты двое: у экс-мужа Гросу рассказали свою версию разрыва

Близкий друг экс-супруга Гросу рассказал новые детали о разрыве

Украинская певица Алина Гросу объявила о своем разводе с бизнесменом Александром Комковым. Как сообщила артистка, пара рассталась еще полгода назад и эту информацию скрывали. Основной причиной разрыва она считает то, что у ее экс-супруга появилась другая женщина.

Однако близкий друг Александра Комкова опроверг эту информацию и высказал свои версии относительно разрыва молодой пары. Об этом телевизионный продюсер Дмитрий Эбаноидзе рассказал в интервью для Kliker.

Эбаноидзе был свидетелем на свадьбе Гросу и Комова в 2019 году. Он давно дружит с бизнесменом и уверен, что знает много о семейной жизни своего друга.

"У Александра был бизнес и стартап, связанный с IT-сферой. Он заработал приличную сумму достаточно в молодом возрасте. Затем он влюбился в красавицу Алину, которая уже в то время обосновалась в Москве, и вложил весь свой капитал в ее творчество. Но, к сожалению, прогорел", - отметил продюсер.

Он добавил, что Комкову пришлось все начинать с нуля и его спасло того, что у него остались связи в IT-сфере.

"Развивает несколько проектов. Один крупный с потенциальным выходом на рынок США и некоторых стран Европы. В общем, двигается дальше", - сообщил Эбаноидзе.

Он опроверг слова Алины Гросу о другой женщине у Комкова и добавил, что ее саму подозревали в романе с мужчиной задолго до того, как она стала свободной женщиной.

"Вы знаете, дружба мужчин намного сильнее связи молодой семейной пары, а я как его ближайший друг не слышал, чтобы он ей изменил. Мне кажется, это в ней говорит обида, что не получалось что-то в семейных отношениях. Она тоже не долго переживала, раз ей приписывают роман со средним актером, который принимал участие в ее клипах, когда она еще была не свободна. Клипах с тактильными контактами. И будет сниматься у него в кино. Дыма, как мы знаем, без огня не бывает", - заявил Эбаноидзе.

Он отметил, что не хочет очернять Алину Гросу ни в коем случае и считает, что в расставании всегда есть вина обоих.

"Александр достойнейший мужчина, с хорошей и работающей головой на плечах и при отличном воспитании. К тому же отличный друг! За исключением, что из-за огромной загруженности в своих проектах, не может найти 3 дня на мальчишник своего друга. Но это говорит о его зрелом подходе к жизни. Такие мужи всегда пользуются спросом у слабого пола, но уверенная в себе женщина всегда знает, как этим управлять и создавать счастье", - резюмировал продюсер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Гросу рассказала о женщине, к которой ушел ее бывший муж.