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Ярче солнца: Катя Осадчая в сочном образе удивила необычным блюдом к Масленице

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 11:05
Ярче солнца: Катя Осадчая в сочном образе удивила необычным блюдом к Масленице Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадчая продолжает радовать поклонников съемками новых выпусков "Светской жизни". Так, ведущая готовиться к Масленице, а помогает ей в этом известный ресторатор, который научил делать оригинальное блюдо к праздничному столу.

На странице программы Светская жизнь в Instagram появились фото со съемок.

Катя встретилась с известным шеф-поваром, ресторатором и судьей шоу "Мастер-Шеф" Эктором-Хименесом Браво и даже вместе с ним приготовила блинный торт "Красный бархат". Попутно ведущая "выгуляла" свой эффектный весенний наряд.

На Кате – "золотая" атласная блузка на запах - тексильный пояс подчеркнул тонкую талию ведущей, она дополнила образ красными брюками и добавила еще один яркий акцент – изумрудную косынку-обруч вместо традиционной шляпки. Из аксесуаров – массивне серьги-кольца и несколько изящных золотых цепочек на шее.

Ярче солнца: Катя Осадчая в сочном образе удивила необычным блюдом к Масленице

Ярче солнца: Катя Осадчая в сочном образе удивила необычным блюдом к Масленице

Катя и Эктор приготовили оригинальное блюдо (фото: instagram.com/svitsketv)

К слову, Катя не надевала на съемку обувь на каблуке, о чем сообщила в одном из комментариев к фото.

"То ли Эктор вырос, то ли Екатерина умялась?" - удивилась одна из подписчиц. "Умялась», бо сьогодні без підборів", - пояснила Катя.

К слову, юзеры заметили, что Эктор позирует на фото в вышиванке и похвалили его за любовь к украинскому костюму. "Эктор какой красавчик в вышиванке!", "Ах! Какой мужчина!" - писали они.

Впрочем, после вкусного эфира с Экстором Катю ждали на светском мероприятии – дне рождения группы KAZKA. На лавандовую вечеринку она пришла в воздушном женственном платье и надела изящные лодочки, образ дополнила шляпкой.

Напомним, что ранее муж Кати, Юрий Горбунов показал свой нескучный домашний досуг с сыном Иваном.

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