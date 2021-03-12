Ярче солнца: Катя Осадчая в сочном образе удивила необычным блюдом к Масленице

Катя Осадчая продолжает радовать поклонников съемками новых выпусков "Светской жизни". Так, ведущая готовиться к Масленице, а помогает ей в этом известный ресторатор, который научил делать оригинальное блюдо к праздничному столу.

На странице программы Светская жизнь в Instagram появились фото со съемок.

Катя встретилась с известным шеф-поваром, ресторатором и судьей шоу "Мастер-Шеф" Эктором-Хименесом Браво и даже вместе с ним приготовила блинный торт "Красный бархат". Попутно ведущая "выгуляла" свой эффектный весенний наряд.

На Кате – "золотая" атласная блузка на запах - тексильный пояс подчеркнул тонкую талию ведущей, она дополнила образ красными брюками и добавила еще один яркий акцент – изумрудную косынку-обруч вместо традиционной шляпки. Из аксесуаров – массивне серьги-кольца и несколько изящных золотых цепочек на шее.

Катя и Эктор приготовили оригинальное блюдо (фото: instagram.com/svitsketv)

К слову, Катя не надевала на съемку обувь на каблуке, о чем сообщила в одном из комментариев к фото.

"То ли Эктор вырос, то ли Екатерина умялась?" - удивилась одна из подписчиц. "Умялась», бо сьогодні без підборів", - пояснила Катя.

К слову, юзеры заметили, что Эктор позирует на фото в вышиванке и похвалили его за любовь к украинскому костюму. "Эктор какой красавчик в вышиванке!", "Ах! Какой мужчина!" - писали они.

Впрочем, после вкусного эфира с Экстором Катю ждали на светском мероприятии – дне рождения группы KAZKA. На лавандовую вечеринку она пришла в воздушном женственном платье и надела изящные лодочки, образ дополнила шляпкой.