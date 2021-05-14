Ребята, а в чем обман? Дан Балан впервые высказался о романе с Тиной Кароль

Популярный молдавский артист Дан Балан впервые публично прокомментировал свои отношения с украинской певицей Тиной Кароль, с которой ему приписывают роман. Исполнитель отреагировал на слова продюсера проекта "Голос країни" Владимира Завадюка о том, что их роман с Тиной был создан "синтетически" ради рейтингов.

О том, какие же отношения связывают его с украинской поп-дивой на самом деле, Балан написал в своем Instagram.

Отметим, что после заявления Завадюка о "придуманном" романе между артистами в сети поднялась волна возмущения из-за обмана. Позже продюсер поспешил взять свои слова обратно и отметил, что лишь неправильно выразился, а химия между Тиной и Даном была на самом деле.

Балан отметил, что никого они с Кароль не обманывали, и между ними и правда была некая симпатия, а о романе они никогда и не говорили.

Дан Балан признался, какие у него отношения с Тиной Кароль на самом деле (фото: instagram.com/danbalan)

"Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман", - написал артист.

Он также разъяснил слова Завадюка о том, что роман был придуман.

"А то, что заявлял продюсер Голоса про "придуманную историю" - он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо, если у нас появилась бы "романтическая связь" и подталкивал нас на это. А в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия, то, что все и заметили в эфирах без никакого обмана. В общем, я посчитал нужным это разьяснить", - добавил Балан.

Дан Балан и Тина Кароль заставили многих поверить, что между ними роман (фото: instagram.com/danbalan)

В комментариях подписчики бурно реагируют на откровение Дана - кто выражает сожаление, что романа не было, кто благодарит за искренность, а некоторые считают, что артисты поступили некрасиво, изображая любовь на камеру.