Ребята, а в чем обман? Дан Балан впервые высказался о романе с Тиной Кароль
Популярный молдавский артист Дан Балан впервые публично прокомментировал свои отношения с украинской певицей Тиной Кароль, с которой ему приписывают роман. Исполнитель отреагировал на слова продюсера проекта "Голос країни" Владимира Завадюка о том, что их роман с Тиной был создан "синтетически" ради рейтингов.
О том, какие же отношения связывают его с украинской поп-дивой на самом деле, Балан написал в своем Instagram.
Отметим, что после заявления Завадюка о "придуманном" романе между артистами в сети поднялась волна возмущения из-за обмана. Позже продюсер поспешил взять свои слова обратно и отметил, что лишь неправильно выразился, а химия между Тиной и Даном была на самом деле.
Балан отметил, что никого они с Кароль не обманывали, и между ними и правда была некая симпатия, а о романе они никогда и не говорили.
Дан Балан признался, какие у него отношения с Тиной Кароль на самом деле (фото: instagram.com/danbalan)
"Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман", - написал артист.
Он также разъяснил слова Завадюка о том, что роман был придуман.
"А то, что заявлял продюсер Голоса про "придуманную историю" - он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо, если у нас появилась бы "романтическая связь" и подталкивал нас на это. А в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия, то, что все и заметили в эфирах без никакого обмана. В общем, я посчитал нужным это разьяснить", - добавил Балан.
Дан Балан и Тина Кароль заставили многих поверить, что между ними роман (фото: instagram.com/danbalan)
В комментариях подписчики бурно реагируют на откровение Дана - кто выражает сожаление, что романа не было, кто благодарит за искренность, а некоторые считают, что артисты поступили некрасиво, изображая любовь на камеру.
- А жаль Дан, вы хорошо смотритесь
- Но вы и не отрицали, Дан..
- И снова ответы с кучей вариантов исхода... поставьте уже жирную точку, да да, нет нет. Не нужно запутанных слов.
- Зачем разрушили иллюзию любви, это так было красиво, такие положительные эмоции, вера что есть красивые люди с красивыми отношениями, и бамц ....
- Ну хоть перестал молчать
- Спасибо за искренность
- Сердечко разбито
- Ну вот. Вы были бы очень красивой парой
- Ну что Дантинисты, выкусите!!!
- Когда хотел разъяснить, но запутал ещё больше
- Мы так хотим, чтобы эта симпатия превратилась в настоящую любовь
- То есть два года игры в роман, рассказов про завтраки и поддерживании фанатов в убеждении, что там любовь - это не обман? Дан, хоть себе-то не ври. Вы хотели хайпануть и привлечь к себе внимание
Ранее сообщалось, что романтичные Балан и Кароль заинтриговали признаниями на "Голосі країни".
К слову, Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном Вениамином.