ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ребята, а в чем обман? Дан Балан впервые высказался о романе с Тиной Кароль

Новина українською →
Пятница 14 мая 2021 15:28
Ребята, а в чем обман? Дан Балан впервые высказался о романе с Тиной Кароль Дан Балан и Тина Кароль (фото: instagram.com/danbalan)
Автор: Марина Настевич

Популярный молдавский артист Дан Балан впервые публично прокомментировал свои отношения с украинской певицей Тиной Кароль, с которой ему приписывают роман. Исполнитель отреагировал на слова продюсера проекта "Голос країни" Владимира Завадюка о том, что их роман с Тиной был создан "синтетически" ради рейтингов.

О том, какие же отношения связывают его с украинской поп-дивой на самом деле, Балан написал в своем Instagram.

Отметим, что после заявления Завадюка о "придуманном" романе между артистами в сети поднялась волна возмущения из-за обмана. Позже продюсер поспешил взять свои слова обратно и отметил, что лишь неправильно выразился, а химия между Тиной и Даном была на самом деле.

Балан отметил, что никого они с Кароль не обманывали, и между ними и правда была некая симпатия, а о романе они никогда и не говорили.

Ребята, а в чем обман? Дан Балан впервые высказался о романе с Тиной Кароль

Дан Балан признался, какие у него отношения с Тиной Кароль на самом деле (фото: instagram.com/danbalan)

"Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман", - написал артист.

Он также разъяснил слова Завадюка о том, что роман был придуман.

"А то, что заявлял продюсер Голоса про "придуманную историю" - он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо, если у нас появилась бы "романтическая связь" и подталкивал нас на это. А в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия, то, что все и заметили в эфирах без никакого обмана. В общем, я посчитал нужным это разьяснить", - добавил Балан.

Ребята, а в чем обман? Дан Балан впервые высказался о романе с Тиной Кароль

Дан Балан и Тина Кароль заставили многих поверить, что между ними роман (фото: instagram.com/danbalan)

В комментариях подписчики бурно реагируют на откровение Дана - кто выражает сожаление, что романа не было, кто благодарит за искренность, а некоторые считают, что артисты поступили некрасиво, изображая любовь на камеру.

  • А жаль Дан, вы хорошо смотритесь
  • Но вы и не отрицали, Дан..
  • И снова ответы с кучей вариантов исхода... поставьте уже жирную точку, да да, нет нет. Не нужно запутанных слов.
  • Зачем разрушили иллюзию любви, это так было красиво, такие положительные эмоции, вера что есть красивые люди с красивыми отношениями, и бамц ....
  • Ну хоть перестал молчать
  • Спасибо за искренность
  • Сердечко разбито
  • Ну вот. Вы были бы очень красивой парой
  • Ну что Дантинисты, выкусите!!!
  • Когда хотел разъяснить, но запутал ещё больше
  • Мы так хотим, чтобы эта симпатия превратилась в настоящую любовь
  • То есть два года игры в роман, рассказов про завтраки и поддерживании фанатов в убеждении, что там любовь - это не обман? Дан, хоть себе-то не ври. Вы хотели хайпануть и привлечь к себе внимание

Ранее сообщалось, что романтичные Балан и Кароль заинтриговали признаниями на "Голосі країни".

К слову, Тина Кароль ошеломила экстремальным отдыхом с 12-летним сыном Вениамином.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Тина Кароль Dan Balan
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Макаревич усомнился в том, что борщ - украинское блюдо: его делают и в Сибири
Макаревич усомнился в том, что борщ - украинское блюдо: его делают и в Сибири