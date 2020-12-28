Редкие кадры: Горбунов и Осадчая показали лицо сыночка-копии папы на фото в центре Киева

Катя Осадчая и Юрий Горбунов далеко не домоседы. Они стараются в любое время года активно проводить досуг, чтобы сыночку Ивану не заскучать и самим напитаться положительными эмоциями. Так, звездная семья выбралась в центр Киева, поближе к новогодним елкам с разноцветными огнями и аттракционам, где даже взрослые могут ощутить себя детьми.

Шоумен поделился в Instagram самыми теплыми и яркими моментами вечерней прогулки по праздничной столице. На фото можно увидеть улыбающегося Юрия и Катю, котррые делают селфи на фоне елки, а также ведущую с маленькым сыночком – звездные родители начали показывать лицо мальчика, хоть он в маске – согласно карантинными нормам.

Также Юрий снял на камеру, как Ваня катается на карусели. Мальчик расположился в кабинке, а папа сделал селфи на память.

Юрий показал семейную прогулку по праздничной столице (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики звездной семьи пришли в восторг от фото. Они в один голос отмечали, что Ваня растет копией папы.

Какие вы позитивные, аж настроение поднялось

Какие Вы классные

Ванечка копия своего папочки

Какие вы яркие, прекрасны

Ваш сын уже такой взрослый

Какая вы классная пара

Какие все яркие

Шикарная пара

Вы очаровательная пара

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала впечатляющий подарок сыночку.