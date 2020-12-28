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Редкие кадры: Горбунов и Осадчая показали лицо сыночка-копии папы на фото в центре Киева

Новина українською → Понедельник 28 декабря 2020 14:39
Редкие кадры: Горбунов и Осадчая показали лицо сыночка-копии папы на фото в центре Киева Катя Осадчая с мужем и сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов далеко не домоседы. Они стараются в любое время года активно проводить досуг, чтобы сыночку Ивану не заскучать и самим напитаться положительными эмоциями. Так, звездная семья выбралась в центр Киева, поближе к новогодним елкам с разноцветными огнями и аттракционам, где даже взрослые могут ощутить себя детьми.

Шоумен поделился в Instagram самыми теплыми и яркими моментами вечерней прогулки по праздничной столице. На фото можно увидеть улыбающегося Юрия и Катю, котррые делают селфи на фоне елки, а также ведущую с маленькым сыночком – звездные родители начали показывать лицо мальчика, хоть он в маске – согласно карантинными нормам.

Также Юрий снял на камеру, как Ваня катается на карусели. Мальчик расположился в кабинке, а папа сделал селфи на память.

Редкие кадры: Горбунов и Осадчая показали лицо сыночка-копии папы на фото в центре Киева

Редкие кадры: Горбунов и Осадчая показали лицо сыночка-копии папы на фото в центре Киева

Редкие кадры: Горбунов и Осадчая показали лицо сыночка-копии папы на фото в центре Киева

Юрий показал семейную прогулку по праздничной столице (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики звездной семьи пришли в восторг от фото. Они в один голос отмечали, что Ваня растет копией папы.

  • Какие вы позитивные, аж настроение поднялось
  • Какие Вы классные
  • Ванечка копия своего папочки
  • Какие вы яркие, прекрасны
  • Ваш сын уже такой взрослый
  • Какая вы классная пара
  • Какие все яркие
  • Шикарная пара
  • Вы очаровательная пара

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала впечатляющий подарок сыночку.

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