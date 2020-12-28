Редкие кадры: Горбунов и Осадчая показали лицо сыночка-копии папы на фото в центре Киева
Катя Осадчая и Юрий Горбунов далеко не домоседы. Они стараются в любое время года активно проводить досуг, чтобы сыночку Ивану не заскучать и самим напитаться положительными эмоциями. Так, звездная семья выбралась в центр Киева, поближе к новогодним елкам с разноцветными огнями и аттракционам, где даже взрослые могут ощутить себя детьми.
Шоумен поделился в Instagram самыми теплыми и яркими моментами вечерней прогулки по праздничной столице. На фото можно увидеть улыбающегося Юрия и Катю, котррые делают селфи на фоне елки, а также ведущую с маленькым сыночком – звездные родители начали показывать лицо мальчика, хоть он в маске – согласно карантинными нормам.
Также Юрий снял на камеру, как Ваня катается на карусели. Мальчик расположился в кабинке, а папа сделал селфи на память.
Юрий показал семейную прогулку по праздничной столице (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Подписчики звездной семьи пришли в восторг от фото. Они в один голос отмечали, что Ваня растет копией папы.
- Какие вы позитивные, аж настроение поднялось
- Какие Вы классные
- Ванечка копия своего папочки
- Какие вы яркие, прекрасны
- Ваш сын уже такой взрослый
- Какая вы классная пара
- Какие все яркие
- Шикарная пара
- Вы очаровательная пара
Напомним, что ранее Катя Осадчая показала впечатляющий подарок сыночку.