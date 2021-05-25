Регина Тодоренко хочет эмигрировать из России вместе с семьей: Лондон или Калифорния?
Регина Тодоренко давно живет в России с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом. Девушка старается как можно чаще наведываться к родителям и родственникам в Одессу, откуда она родом, хотя основная работа и проект у ведущей и певицы все же в РФ. Знаменитость гораздо популярнее своего супруга, что не может не беспокоить музыканта, который потерял былую востребованность после распада группы Smash в 2006 году. Именно это обстоятельство заставила Регину и ее супруга задуматься об эмиграции из России, например, на Запад
Так, Тодоренко в комментарии изданию "Собеседник" сообщила о планах семьи на переезд.
"Владу очень нравится музыка, но то, что он делает, здесь непопулярно. Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там все будет иначе. Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия", – рассказала ведущая.
Но с переездом придется повременить, ведь в России у Регины пока много интересной работы и проектов. Тодоренко призналась, что, помимо развития творчества, занимается бизнесом, связанным с инвестициями.
Регина и Влад подумывают уехать из России (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Сейчас мы снова отправляемся путешествовать по России с проектом "Орел и Решка", осенью запускаю образовательный подкаст, а к своему дню рождения, 14 июня, выпускаю клип", – поделилась грандиозными планами Регина.
Напомним, что ранее Регина Тодоренко высказалась о пластике и недовольстве собой. Она рассказала, что заставляло ее раньше комплексовать и почему появление в кадре в купальнике вызывало у ведущей стресс.