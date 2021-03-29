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Регина Тодоренко показала новую стрижку и заговорила о разводе

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 10:16
Регина Тодоренко показала новую стрижку и заговорила о разводе Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Lite

Регина Тодоренко недавно поразила поклонников, обрезав на камеру свои длинные волосы. И вот пришло время показать новую стрижку, а также ответить на вопросы фанов, почему же она решилась на такие перемены.

Результат перевоплощения 30-летняя звезда продемонстрировала на своей странице в Instagram.

Регина запечатлена в коричневом топе на бретелях. Она обрезала челку, а ее волосы теперь длиной примерно до лопаток.

Регина Тодоренко показала новую стрижку и заговорила о разводеРегина Тодоренко показала новую стрижку и заговорила о разводе

Регина Тодоренко похвасталась новой прической (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Вероятно, многие подумали, что причина таких кардинальных изменений развод артистки с мужем Владом Топаловым. В чем она поспешила всех разуверить в подписи к публикации.

"Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены??? Есть одна-единственная причина - надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!" - поделилась Тодоренко.

Большинство подписчиков отметили, что Регине очень идет новая прическа и она прекрасно выглядит.

  • Тебе очень классно
  • Офигенно!!! Мне очень нравится!!
  • Реги!!! Сексуально! Свежо! Красиво! Пусть льётся новая энергия!
  • Регина, Вы красавица, Вам очень идёт!!! Мне кажется Вам любая причёска или стрижка будет к лицу!
  • Теперь видно, что волос живой! Очень красиво! а то до этого концы ну как мочалка
  • Как же тебе круто
  • Вау вау, как красиво. Прям как голливудская звезда, вам очень идёт
  • Красотка! Вам очень идёт
  • Очень красиво. Вам очень идёт этот образ
  • Вам очень хорошо! Стали ещё моложе, красивее!
  • Какой крутой цвет получился

Напомним, ранее Регина Тодоренко призналась о своей неизлечимой болезни, которая была у многих великих людей. Ведущая даже показала, как ей делают уколы.

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