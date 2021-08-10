Реки вина и лишние килограммы: Каменских рассказала о своих методах расслабления
Настя Каменских сейчас отдыхает в Хорватии в компании любимого мужа Потапа, своей и его мамы, а также лучшей подруги. Компания весело проводит время, гуляя по живописным городкам и изучая побережье на яхте. При этом певица рассказала, что не очень умеет расслабляться.
В своем Instagram звезда поделилась яркими фото и откровенным признанием о себе.
Настя запечатлена во время морской прогулки в ярком летнем образе. На ней - яркий топ горчичного оттенка, который она завязала под грудью, а также длинная белая юбка с завышенной талией. Завершают лук массивные солнцезащитные очки и терракотовая помада.
Настя Каменских рассказала, как расслабляется на отдыхе в Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)
Исполнительница поделилась, что ей пришлось учиться расслабляться, и рассказала о своих успехах на этом поприще в Хорватии.
"Я не умею расслабляться. Мне приходится этому учиться. И у меня уже есть успехи - это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную средину", - отметила Каменских.
Фолловеры оставили певице немало комплиментов и отметили, что ее способ расслабления не так уж плох.
- Ну так вы судя по вашему тексту - отлично расслабляетесь! Вино и смех. Все как надо!
- Роскошная женщина
- На этом фото прекрасно все, а вы Настенька на правильном пути и займитесь танцами, это очень расслабляет
- Умница, так и надо, давать себе расслабиться и полностью отключиться от реальности
- У вас Чудова фігура, про неї мільйони мріють, тому вам давно вже можна розслабитися
- Красотка
- Настрій передається навіть через фото
- Настя, вы такая красивая, причём красота абсолютно естественная! А волосы какие шикарные
- Просто красотка! Учусь у Вас фотографироваться
Напомним, ранее Потап признался в любви своей королеве Каменских и показал романтическое фото с женой.