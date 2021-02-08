Рэпер Серега покорил Килиманджаро: появилось яркое видео

Серега отправился в далекую Африку и совершил недельное восхождение на высоту около 6 тысяч метров. Его путь был непростым – от джунглей с красивыми водопадами и видами на кофейные плантации, поднялся к настоящим ледников, возраст которых насчитывает миллионы лет.

Тяжелее всего, признается артист, ему давалась быстрая смена климатических зон. Перепад температур воздуха иногда достигал 40 градусов, погода посылала альпинистам то дождь, то снег. Условия были настолько тяжелыми, что одного участника группы и вовсе эвакуировали после потери сознания от гипоксии. Как отметил сам артист, путешествие стало для него чем то гораздо большим, чем просто экстремальный челлендж.

"По началу это был действительно веселый турпоход с шутками и прибаутками, но потом это превратилось в настоящее испытание себя. Больше всего меня потрясло осознание того, насколько мы другие люди, когда мы откладываем в сторону мобильные телефоны и все остальные гаджеты. Неделю я провел совсем без соцсетей и интернета, еще больше удивляясь тому, что современные люди теряют благодаря технологическому прогрессу. Мир вокруг прекрасен, а мы его просто не замечаем, уставившись в свои айфоны. Я увидел мир таким, каким он должен быть, каким он был раньше, каким его знали наши отцы, деды и прадеды. Во время путешествия я погрузился в самые глубины своих ощущений и, возможно, об этом будут когда-нибудь стихи", - отметил рэпер.

Серега покорил Килиманджаро (фото из личного архива артиста)