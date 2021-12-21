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Репяхова рассекретила причину слез и громкого скандала с Павликом: готов работать с психологом

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Вторник 21 декабря 2021 16:08
Репяхова рассекретила причину слез и громкого скандала с Павликом: готов работать с психологом Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова на днях серьезно повздорили. Жена певца заявила, что он ее очень обидел, и не смогла справиться с эмоциями. Тогда Екатерина предпочла не углублятся детали и даже на какое-то время стала менее активной в соцсетях, но потом вышла на связь и решила объяснится с подписчиками.

По словам Репяховой, причиной их ссоры стала экс-жена певца Лариса Созаева. Хоть имя женщины Екатерина не называет, но прозрачно намекает на присутствие третьей стороны в семейном конфликте. Об этом идет речь в Instagram.

"Моему мужу в течение лет внушали, что он виновен во всех грехах. В несостоятельности, в несамостоятельности другого человека "виноват" мой муж. И даже в смерти своего сына. С этим очень тяжело жить. Виктор Павлик очень мнительный человек и другой человек это прекрасно знает и давит на его слабые места", - отметила Репяхова.

Репяхова рассекретила причину слез и громкого скандала с Павликом: готов работать с психологом

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Артист хочет и готов меняться, поэтому даже согласился поработать с психологом.

"Виктор Павлик слишком добрый, и другой человек этим пользуется. А я не могу на это смотреть спокойно. Но мы справимся! Ради Мишеньки. Муж мне пообещал, что в нашей жизни больше не будет зла", - добавила Екатерина.

Репяхова рассекретила причину слез и громкого скандала с Павликом: готов работать с психологом

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова также опубликовала фото с мужем и сыном на руках и заверила, что никогда ничего плохого о муже не скажет, даже если они разведутся.

"Потому что он папа Мишеньки. Потому что он добрый, сопереживающий и заботливый. И это я говорю тогда, когда вся обида в моей душе еще не прошла!" - резюмировала жена музыканта.

Репяхова рассекретила причину слез и громкого скандала с Павликом: готов работать с психологом

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что жена Павлика, Екатерина Репяхова пожаловалась на хейт и заявила, что это мешает ее блогерской работе.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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