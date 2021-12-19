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Репяхова в слезах заявила о возможном разводе с Павликом на фоне скандала с его бывшей: очень обидел

Новина українською →
Воскресенье 19 декабря 2021 14:39
Репяхова в слезах заявила о возможном разводе с Павликом на фоне скандала с его бывшей: очень обидел Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

27-летняя жена и концертный директор 55-летнего Виктора Павлика, Екатерина Репяхова недавно рассказала, что решила бороться с его бывшей супругой Ларисой Созаевой в правовой плоскости, и даже составила с юристом исковое заявление, но идея девушки не увенчалась успехом.

В Instagram Stories она рассказала о ссоре с мужем на фоне скандалов с его бывшей супругой.

Екатерина заявила, что суд отклонил ее иск против экс-супруг Павлика. Она пояснила причину возврата заявления.

"Нужно фразу перевести на украинский и дописать сумму затрат по иску. Но сейчас перед Новым годом возвращают всем. С адвокатом все исправим", - оптимистично заверила Репяхова.

Репяхова в слезах заявила о возможном разводе с Павликом на фоне скандала с его бывшей: очень обидел

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Также четвертая жена музыканта добавила, что позже расскажет детали судебного дела после его завершения.

"Я бы хотела чтобы люди узнали правду. А еще хотела бы, чтобы человек понес наказание", - написала Екатерина ссылаясь на статью законодательного акта.

Репяхова в слезах заявила о возможном разводе с Павликом на фоне скандала с его бывшей: очень обидел

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Отвечая на вопросы подписчиков, Репяхова заверила, что у нее отличный настрой: "Когда убедилась, кто шлет ботов, стало спокойно, очевидно и уже не страшно".

Репяхова в слезах заявила о возможном разводе с Павликом на фоне скандала с его бывшей: очень обидел

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Позже Екатерина опубликовала кадры, где она плачет, и пояснила, что спровоцировало слезы и расстройство.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!" — написала она.

Репяхова в слезах заявила о возможном разводе с Павликом на фоне скандала с его бывшей: очень обидел

Скриншот (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что жена Павлика, Екатерина Репяхова пожаловалась на негатив в сети и рассказала, как это мешает ее блогерской работе.

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