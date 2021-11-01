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Не решились: "Холостяк" Заливако и Богдан поразили признанием и выступлением на "Танцах со звездами 2021"

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Понедельник 01 ноября 2021 09:57
Не решились: "Холостяк" Заливако и Богдан поразили признанием и выступлением на "Танцах со звездами 2021" Михаил Заливако и Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Автор: Ольвия Агаркова

Девятый эфир "Танцев со звездами 2021" ознаменовался чередой неожиданностей, и не всегда приятных. Несколько участников слегли с коронавирусом, а из проекта вылетели пара, уход котрой стал настоящей неожиданностью. А вот приятным сюрпризом стало появление на главном паркете страны "Холостяка 11" Михаила Заливако и его возлюбленной Анны Богдан.

Видео выступления можно посмотреть на YouTube-канале проекта.

Пара признались, что у них есть добрая семейная традиция - смотреть "Танцы со звездами" в воскресенье вечером, поэтому они несказанно обрадовались, когда им представилась возможность лично поучаствовать в самом танцевальном проекте страны.

"Холостяк 11" и его возлюбленная сообщили, что даже переходили на кастинг проекта, правда, возникло одно "но".

Не решились: &quot;Холостяк&quot; Заливако и Богдан поразили признанием и выступлением на &quot;Танцах со звездами 2021&quot;

Михаил и Анна первая пара, где танцуют два непрофессионала (фото: instagram.com/tanci1plus1)

"Мы были на кастинге и хотели танцевать вдвоем. Мы оба не танцоры, поэтому не решились выйти на паркет. Но после одного из приездов в съемочный павильон, все же захотели попробовать", - признался Михаил.

На подготовку у пары было три дня, и перед зрителями и судьями они исполнили вальс под песню группы "Океан Эльзы" – "Обійми".

"Это танец об отношениях и любви и репетиция свадебного танца", - заявила Анна.

Михаил поделился впечатлением от репетиций и признался, что по телевизиру все выглядит куда проще, чем на самом деле. "Это непросто, сложность в том, что мало времени. Это пахота", - заявил экс-холостяк.

Танец пары оценила судейская тройка – Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма. Максим посоветовал Михаилу и Анне не выходить на парке как пара, а все же танцевать с профессионалами.

"Возможно, вы те персонажи, за которыми интересно было бы наблюдать в следующем сезоне", - лаконично обратилась Екатерина Кухар к танцующим новичкам.

Влад Яма посоветовал больше внимания обращать на музыку и ритмы. "Мы с женой иногда танцуем вместе. И я тренирую танцы, а она – мою нервную систему", - с улыбкой поделился личным опытом хореограф.

Напомним, что ранее участник "Холостячки 2" Олег Плахотнюк рассказал, какие на самом деле отношения у "Холостяка 11" Михаила Заливако и его избранницы Анны Богдан.

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