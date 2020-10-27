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Ревность и сложность выбора: Санта Димопулос высказалась о страстях на Танцах со звездами 2020

Новина українською → Вторник 27 октября 2020 11:37
Ревность и сложность выбора: Санта Димопулос высказалась о страстях на Танцах со звездами 2020 Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Ольвия Агаркова

Санта поделилась впечатлениями от выступления в девятом прямом эфире шоу

Санта Димопулос который эфир проекта "Танцы со звездами 2020" подряд возглавляет турнирную таблицу и лидирует по итогам судейского голосования. Девушка признается, что много репетирует, не обходится даже без травм, но она намерена дойти до финала и одержать победу в шоу. В девятом прямом эфире проекта экс-"виагрянка" исполнила страстный танец фламенко с двумя горячими красавцами – постоянным партнером по паркету Максом Леоновым и приглашенным гостем Ираклием Макацарией. На странице в Instagram Санта высказалась о зрелищном номере и работе с темпераментным холостяком.

Димопулос опубликовала фрагмент эффектного танца и поделилась своими впечатлениями, чувствами и эмоциями после его исполнения.

"Я на один вечер превратилась в Кармен. Это история женщины, которая живет сердцем, чувствует сердцем и думает сердцем. Я благодарна своим нереальным партнерам. Иракли, отдельное спасибо за то, с какой ответственностью, отдачей и страстью ты вкладывался в этот номер. Вместе мы создали историю, где есть любовь, ревность, страсть, сложность выбора и его неизбежность", - описала номер на главном паркете страны Санта, а также поблагодарила армию поклонников за поддержку и веру.

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