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Рианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимков

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Среда 05 января 2022 21:24
Рианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимков Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: RBC.UA

На днях певица и бизнесвумен Рианна представила новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage X Fenty by Rihanna. По традиции, один из невесомых кружевных комплектов в бордовом оттенке она продемонстрировала сама.

"New Year, Same Savage", – написала звезда под видео, где кружится и заигрывает с камерой. Ролик набрал более 7 млн просмотров в сети Instagram и в который раз утвердил Рианну в статусе королевы горячих фото в нижнем белье.

Кажется, роскошная фигура девушки просто создана, чтобы демонстрировать соблазнительное белье и вдохновлять женщин выглядеть гармонично и уверенно в своем теле. Вспоминаем самые откровенные образы 33-летней исполнительницы.

Рианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимков

Рианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимковРианна – лучшая модель для своего бренда Savage X Fenty (фото: instagram.com/badgalriri)

Также смотрите топ-10 провокационных снимков пышнотелой модели Эшли Грэм, которая презирает фотошоп.

А еще – соблазнительные фото в купальниках Тины Кунаки, Изабель Гулар и других звезд с жарких пляжей.

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