Рианна – королева горячих фото в нижнем белье: топ-15 откровенных снимков
На днях певица и бизнесвумен Рианна представила новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage X Fenty by Rihanna. По традиции, один из невесомых кружевных комплектов в бордовом оттенке она продемонстрировала сама.
"New Year, Same Savage", – написала звезда под видео, где кружится и заигрывает с камерой. Ролик набрал более 7 млн просмотров в сети Instagram и в который раз утвердил Рианну в статусе королевы горячих фото в нижнем белье.
Кажется, роскошная фигура девушки просто создана, чтобы демонстрировать соблазнительное белье и вдохновлять женщин выглядеть гармонично и уверенно в своем теле. Вспоминаем самые откровенные образы 33-летней исполнительницы.
Рианна – лучшая модель для своего бренда Savage X Fenty (фото: instagram.com/badgalriri)
Также смотрите топ-10 провокационных снимков пышнотелой модели Эшли Грэм, которая презирает фотошоп.
А еще – соблазнительные фото в купальниках Тины Кунаки, Изабель Гулар и других звезд с жарких пляжей.