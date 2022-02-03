ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рианна показала новое беременное фото, и поклонники увидели намек на пол малыша

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 11:26
Рианна показала новое беременное фото, и поклонники увидели намек на пол малыша Рианна показала новое беременное фото (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: RBC.UA

В прошлый понедельник Рианна буквально взорвала четь новостью о беременности от своего бойфренда A$AP Rocky. Пара сообщила ее миру с помощью милых фото, где они гуляют по Нью-Йорку, держась за руки и обнимаясь. Будущая мама демонстрирует округлившийся живот с помощью очередного потрясающего лука: расстегнутого ярко-розового пуховика и джинсов с низкой посадкой.

Этот пуховик из коллекции Chanel 1996 года, который создал Карл Лагерфельд, мгновенно стал объектом внимания поклонников. И по мнению многих, рассказал о поле будущего ребенка.

Пользователи сети уверены, что так Рианна зашифровала послание: она ждет девочку. Надеть розовый – лучший способ сказать это, не говоря прямо, уверены они. Сама Рианна, безусловно, ситуацию никак не комментирует.

Рианна показала новое беременное фото, и поклонники увидели намек на пол малыша

Рианна показала новое беременное фото (фото: instagram.com/badgalriri)

Накануне звезда продемонстрировала новое фото. Она позирует в собственной ванной, стоя в профиль и приподняв футболку так, что она оголила животик. "Как банда подъехала к месяцу черной истории", – написала она. Также добавив снимки со своим возлюбленным, которые уже стали суперпопулярными в сети.

Рианна показала новое беременное фото, и поклонники увидели намек на пол малышаРианна показала новое беременное фото, и поклонники увидели намек на пол малышаРианна с возлюбленным (фото: instagram.com/badgalriri)

Ранее мы писали, что беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер.

Также смотрите самые стильные образы Рианны и A$AP Rocky.

Читайте LITE в Google News
Рианна Шоу-бизнес Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, в каких областях пройдет мокрый снег с дождем
Синоптики рассказали, в каких областях пройдет мокрый снег с дождем