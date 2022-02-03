Рианна показала новое беременное фото, и поклонники увидели намек на пол малыша

В прошлый понедельник Рианна буквально взорвала четь новостью о беременности от своего бойфренда A$AP Rocky. Пара сообщила ее миру с помощью милых фото, где они гуляют по Нью-Йорку, держась за руки и обнимаясь. Будущая мама демонстрирует округлившийся живот с помощью очередного потрясающего лука: расстегнутого ярко-розового пуховика и джинсов с низкой посадкой.

Этот пуховик из коллекции Chanel 1996 года, который создал Карл Лагерфельд, мгновенно стал объектом внимания поклонников. И по мнению многих, рассказал о поле будущего ребенка.

Пользователи сети уверены, что так Рианна зашифровала послание: она ждет девочку. Надеть розовый – лучший способ сказать это, не говоря прямо, уверены они. Сама Рианна, безусловно, ситуацию никак не комментирует.

Рианна показала новое беременное фото (фото: instagram.com/badgalriri)

Накануне звезда продемонстрировала новое фото. Она позирует в собственной ванной, стоя в профиль и приподняв футболку так, что она оголила животик. "Как банда подъехала к месяцу черной истории", – написала она. Также добавив снимки со своим возлюбленным, которые уже стали суперпопулярными в сети.