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Римские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в Италию

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Рим, Италия, Вторник 14 декабря 2021 13:32
Римские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в Италию Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Украинская звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов по своей семейной традиции устроили себе небольшой отпуск вдвоем перед Новым годом - супруги улетели на романтические каникулы в Рим.

Яркими и атмосферными фото с прогулок по столице Италии Катя и Юра поделились на своих страницах в Instagram.

Детей они оставили дома и наслаждались временем только вдвоем, гуляя по уже украшенным к Рождеству улочкам и посещая известные римские достопримечательности.

Осадчая выбрала для изучения города темные джинсы-клеш, светлый свитер, кроссовки и легкую куртку - ведь погода в Риме радовала теплом и солнцем.

Римские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в Италию

"Римські канікули. Наша маленька сімейна традиція. Рим в грудні - машина часу, Телепортація в теплу осінь", - поделилась ведущая.

Пара побывала и в Ватикане и поднялась на купол собора святого Петра, откуда открываются умопомрачительные виды на город.

Римские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в Италию

Катя Осадчая и Юрий Горбунов насладились прогулками вдвоем по солнечному Риму (фото: instagram.com/kosadcha)

"20000 кроків і 360 сходинок вгору і вниз. Рим - це місто, в яке можна повертатися безліч разів. А про те, що скоро Різдво, нагадують тільки ялинки, в Ватикані найгарніша", - отметила Катя.

По своему обыкновению, теледива не стала наносить макияж и собрала волосы в хвост.

Горбунов тоже выложил много красочных фото и отметил, что в Риме они чувствуют себя, как дома.

Римские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в ИталиюРимские каникулы: Осадчая и Горбунов устроили романтическое путешествие в Италию

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали счастливые кадры отдыха в Италии (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Римські двохденні канікули закінчуються! Находили десятки кілометрів. Не схудли! Їли піцу", - рассказал шоумен.

Ранее мы писали, что Осадчая и Горбунов позабавили домашним концертом, который снял на видео их старший сын Иван.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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