Яркая и жаркая: роскошная Ефросинина в блестящем наряде раззадорила сеть выпадом с сторону Фреймут
Ведущая блистала в роскошном вечернем наряде
Блистательная Маша Ефросинина стала ведущей балкона четвертого прямого эфира проекта Танцы со звездами 2020", который состоялся 20 сентября. Она блестяще справилась с поставленной задачей и непринужденно общалась со звездными парами. Кроме того, Маша поразила своим роскошным образом, а фото с шикарном вечернем туалете разместила настранице в Instagram.
Так, ведущая выбрала платье в пол с пикантным разрезом от бренда Maison d'Angelann. Она собрала волосы в высокую прическу, а в качестве аксессуаров предпочла свисающие серьги.
"Маша! Красивая невозможно", - оставили комментарий фэшн-фотограф Соня Плакидюк, а Владимир Остапчук ограничился красноречивыми сердечками. Поклонники ведущей также не удержались от комплиментов.
Маша Ефросинина покорила роскошным образом на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
- Невероятно красивая
- Яка богиня
- Нереально красивая, бомба ракета
- Маша, вы настолько красивая женщина, что у меня эстетическое удовольствие
- Вы шикарная
- Маша, такая красивая. Не насмотреться весь эфир!
- Конечно. Самая яркая, жаркая, веселая и крутая ведущая
К слову, поклонники Маши и зрители "Танцев со звездами 2020" вспомнили, как ведущая балкона подколола коллегу Ольгу Фреймут. Она отметила несоответствия в интервью звездной участницы и назвала их "квестом искренности". Этот фрагмент комментаторы обсудили под постом Маши.
- Браво! "Квест в поисках искренности Фреймут" это настолько тонко и круто подмечено! Мой восторг, обожаю!
- Браво, блистательное ведение! Отдельные аплодисменты за диалог с "главной панянкой"
- "Квест за щирістю" – это было сильно!
- Маша - Фреймут: 1-0!
Напомним, что ранее Маша Ефросинина научила эффектно носить трендовый брючный костюм.