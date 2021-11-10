Ярко и незабываемо: Влад Яма устроил семье экстремальное развлечение на Мальдивах

Украинский хореограф и бессменный судья "Танцев со звездами" Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отдохнули на Мальдивах, куда давно мечтали попасть. Из-за рабочего графика они смогли провести там лишь 5 дней, однако, по словам артиста, это того стоило.

В своем Instagram Влад показал экстремальное развлечение, которое они устроили себе на островах.

Так, семейство впервые в жизни полетало на гидросамолете. На снимках счастливые и взбудораженные Влад, Лилиана и Леон запечатлены на причале на фоне своего самолета, а также перед самой посадкой в него.

Хореограф поделился, что остался в восторге от такого приключения.

Влад Яма с женой Лилианой и сыном полетали на гидросамолете на Мальдивах (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Погода сказала "да" и мы полетели на гидросамолёте. И снова впервые в жизни. Свежо. Ярко. Незабываемо. Рекомендую", - написал Яма под фото.

Его супруга с ним полностью согласилась.

"Ярко, быстро, незабываемо-непередаваемо, неповторимо, красиво - это всё про наш отдых на Мальдивах. Наверное, в истории человечества нет такого короткого срока отдыха на острове. Столько лететь, чтобы провести там 5 дней", - поделилась Лилиана.

Пользователи сети порадовались за звездную семью и оставили им много теплых слов в комментариях.