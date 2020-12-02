Ярко и стильно: Леся Никитюк продемонстрировала самую трендовую одежду сезона

Леся Никитюк – талантливая не только перед камерой, ведущая еще умеет подобрать стильную одежду и выглядеть стильно даже утром или во время обычного обеда в кафе.

Так, в своем микроблоге звезда показала одну из самых трендовых частей гардероба - яркую шубку. Всемирно известные дизайнеры сегодня отказываются от настоящего меха и призывают выбирать шубу из искусственного материала. Мало того, что такие модели в моде, так еще и приятным бонусом станет то, что никто из животных не пострадает ради красоты.

Леся Никитюк выбрала шубу кислотно-салатового цвета. Костюм приглушенно-зеленого оттенка прекрасно сочетается с верхней одеждой и оттеняет светлый цвет волос Никитюк.

Макияж звезда сделала приглушенный: нежно-розовые губы, слегка подведенные внутри глаза, светлый тон и немного хайлайтера - вуаля! - Леся готова покорять сердца.

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)

"Огонь!", "Супер", "Дуже гарна", - написали в комментариях поклонники.

Напомним, что фанаты до сих пор не знают, занято ли сердце Леси. Недавно Никитюк заинтриговала заявлением, что "не сказала бы, что одинока, но и не на пороге брака".