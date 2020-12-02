ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ярко и стильно: Леся Никитюк продемонстрировала самую трендовую одежду сезона

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 15:19
Ярко и стильно: Леся Никитюк продемонстрировала самую трендовую одежду сезона Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Леся Никитюк – талантливая не только перед камерой, ведущая еще умеет подобрать стильную одежду и выглядеть стильно даже утром или во время обычного обеда в кафе.

Так, в своем микроблоге звезда показала одну из самых трендовых частей гардероба - яркую шубку. Всемирно известные дизайнеры сегодня отказываются от настоящего меха и призывают выбирать шубу из искусственного материала. Мало того, что такие модели в моде, так еще и приятным бонусом станет то, что никто из животных не пострадает ради красоты.

Леся Никитюк выбрала шубу кислотно-салатового цвета. Костюм приглушенно-зеленого оттенка прекрасно сочетается с верхней одеждой и оттеняет светлый цвет волос Никитюк.

Макияж звезда сделала приглушенный: нежно-розовые губы, слегка подведенные внутри глаза, светлый тон и немного хайлайтера - вуаля! - Леся готова покорять сердца.

Ярко и стильно: Леся Никитюк продемонстрировала самую трендовую одежду сезонаЛеся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)

"Огонь!", "Супер", "Дуже гарна", - написали в комментариях поклонники.

Напомним, что фанаты до сих пор не знают, занято ли сердце Леси. Недавно Никитюк заинтриговала заявлением, что "не сказала бы, что одинока, но и не на пороге брака".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Леся Никитюк стиль
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Карантин выходного дня отменили, Новый год под вопросом. Что планирует Кабмин
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Карантин выходного дня отменили, Новый год под вопросом. Что планирует Кабмин