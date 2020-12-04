ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ярко! Жена Ямы в эффектном бюстье научила девушек идельно встречать Новый Год 2021

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 20:56
Ярко! Жена Ямы в эффектном бюстье научила девушек идельно встречать Новый Год 2021 Жена Влада Ямы Лилиана (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Автор: Ольвия Агаркова

Лилиана показала точеные формы

Жена Влада Ямы, Лилиана довольно успешно ведет свой личный блог в Instagram – у красавицы-брюнетки более 38 тыс. подписчиков, и их число растет. Она делится советами гармоничных отношений и воспитания настоящего мужчины, а также очаровывает эффектными фото и семейными фотосетами со знаменитым мужем. В этот раз Лилиана решила рассказать, как правильно встретить наступающий год Белого Быка, а заодно похвастаться точеными форами.

Лилиана позирует в бархатном черном эффектном бюстье и брюках прямого кроя со стрелками. Наряд помог обнажить идеальный пресс стройной красавицы. Лилиана поделилась несколькими советами, как правилно встетить наступающий год.

"2021 будет годом Белого Металлического Быка. Бык обладает такими качествами, как решительность, твердость и трудолюбие. Надеемся, что эти качества передадутся и нам в этом году.

Ярко! Жена Ямы в эффектном бюстье научила девушек идельно встречать Новый Год 2021

Ярко! Жена Ямы в эффектном бюстье научила девушек идельно встречать Новый Год 2021

Лилиана показа стройные формы я пикантном топе (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Очевидно, что главный цвет года - белый. А также все его спокойные и классические видтинки. Чорний и спокойные цвета тоже в приоритети. Встречать год Быка лучше дома, в кругу родных и любимых людей. И, конечно же, даже дома, нам девочкам хочется быть красивыми", - констатировала жена хореографа.

Лилиана считает, что наряд должен быть одновременно удобным и ярким, а главное - универсальным.

"Я достаточно практична в этом вопросе. Люблю такие бюстье, как на фото. У меня их много, разных цветов. Их легко сочетать с разной одеждой и они всегда добавляют яркий акцент к любому образу", - поделилась простым и действенным секретом девушка.

Напомним, что ранее Влад Яма рассказал о бурных похождениях до свадьбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Влад Яма Новый год
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Зеленский: я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский: я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре