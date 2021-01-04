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Яркое худи и трендовые серьги: Маша Полякова восхитила поклонников стильным нарядом

Новина українською → Понедельник 04 января 2021 16:31
Яркое худи и трендовые серьги: Маша Полякова восхитила поклонников стильным нарядом Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Маша Полякова пока что не такая популярная, как ее знаменитая мама Оля Полякова, но фолловеров в соцсетях у нее хватает.

Маша покоряет поклонников своими стильными луками: недавно девушка предстала в своем Instagram в образе, который напомнил фанатам диснеевскую принцессу.

После встречи Нового года Маша решила устроить своим фанатам опрос: "Как прошли ваши новогодние праздники", - написала девушка.

Сама Полякова сидит в ярком голубом худи с принтом и надписями. Две косички, стильные серьги-кольца, которые в тренде уже несколько сезонов, дополнили образ Марии. Как обычно, фолловеры остались в восторге от умения девушки нарядиться - ее просто засыпали комплиментами.

Яркое худи и трендовые серьги: Маша Полякова восхитила поклонников стильным нарядом

Напомним, что недавно сама Оля Полякова удивила всех слишком уж молодым видом, фанаты заподозрили звезду в пластике и предположили, что на фото - не Оля, а Маша.

Яркое худи и трендовые серьги: Маша Полякова восхитила поклонников стильным нарядом

Маша Полякова с сетрой и мамой (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

В комментариях под фото звезды они написали, что Оля "слишком молодо выглядит" и что "пластика ей очень даже к лицу".

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