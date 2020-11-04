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Яркое короткое каре: Лобода напугала фолловеров новым цветом волос

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 12:59
Яркое короткое каре: Лобода напугала фолловеров новым цветом волос Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Певица кардинально сменила стиль

Светлана Лобода, кажется, жаждет перемен. Не так давно певица засветила помолвочное кольцо, которое, по мнению экспертов, тянет на 1,5 миллиона долларов. Таким шикарным ювелирным украшением на безымянном пальце правой руки певица похвасталась в день своего рождения.

А на этот раз перемены коснулись не личной жизни Светланы, а ее внешнего вида. Лобода в своем Instagram выложила серию снимков, на которых она позирует с коротким каре... ярко-розового цвета. Ярким макияж, красные губы, кожаный пиджак и корокий топ - можно было бы предположить, что этот наряд - к празднику Хэллоуин, но он уже позади. Ясность внесла сама певица своей подписью к снимкам.

Яркое короткое каре: Лобода напугала фолловеров новым цветом волосЯркое короткое каре: Лобода напугала фолловеров новым цветом волосЯркое короткое каре: Лобода напугала фолловеров новым цветом волос

Светлана Лобода: цвет настроения - розовый (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Когда Halloween прошел, а твоя дочь требует продолжения банкета", - написала певица, а поклонники вздохнули с облегчением, оказывается, это просто парик.

"Не пугай меня, мать!", "На Джулию Робертс из "Красотки" похожа", "Боже, какая крутая!, "Красиво", - написали фолловеры звезды в комментариях под снимками.

Напомним, ранее Лобода показала, в чем ходит на романтические свидания: в соблазнительном коротком платье-ночнушке.

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