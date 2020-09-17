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Уже родила? Отец Джиджи Хадид проговорился о появлении на свет внучки

Новина українською → Четверг 17 сентября 2020 17:28
Уже родила? Отец Джиджи Хадид проговорился о появлении на свет внучки Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)
Автор: Lite

Родные модели не могут сдержать слез счастья

Джиджи Хадид и ее семья продолжают путать своих поклонников. Модель, которая долго скрывала свою беременность, только недавно показала фотосессию с животиком. Достаточно откровенные снимки мигом собрали миллионы лайков и тысячи комментариев. Но так как фотосессия была проведена еще в середине лета, модель не дала понять, когда порадует фанатов рождением первенца.

Уже родила? Отец Джиджи Хадид проговорился о появлении на свет внучки

Девушка пока скрывает новости о беременности (фото: instagram.com/bellahadid)

Несколько дней назад младшая сестра Джиджи – супермодель Белла Хадид – первой внесла сумятицу, намекнув на рождение долгожданного племянника. Она запостила фото, на котором позирует с беременной сестрой. Белла призналась в любви Джиджи и ее возлюбленному Зейну Малику. Также она написала, что слезы счастья буквально льются из глаз рекой. Эти слова заставили поклонников подумать, что Джиджи уже стала мамой.

Уже родила? Отец Джиджи Хадид проговорился о появлении на свет внучкиДжиджи и Белла (фото: instagram.com/bellahadid)

А после свое слово сказал и отце девушек – Мохаммед Хадид. Он выложил в сети трогательные стихи, посвященные внучке. «Привет, маленькая внучка. Это я, и я не могу быть счастливее. Желаю тебе солнца и луну, желаю тебе счастливой жизни. Знай, что дедушка всегда рядом, я сделаю все для тебя»… Фанаты тут же решили, что отец Джиджи проговорился, тогда как сами родители пока скрывали радостную новость от них. Правда, позже Мохаммед опроверг эту информацию, написав, что его дочь пока не родила. Так что остается ждать вестей от самой Джиджи и ее парня.

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