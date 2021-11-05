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Не родись красивой: 6 актеров, которые женились на девушках немодельной внешности

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 21:26
Не родись красивой: 6 актеров, которые женились на девушках немодельной внешности Руперт Гринт и Джорджия Грум (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Красота - понятие субъективное, а любят по-прежнему не за внешность. Как бы ни старались девушки довести себя до совершенства, чтобы завоевать понравившегося мужчину, порой срабатывают совершенно другие механизмы.

Предлагаем подборку знаменитых актеров, которых покорили женщины не модельной внешности.

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Не родись красивой: 6 актеров, которые женились на девушках немодельной внешностиТом Хиддлстон и Зави Эштон

Не родись красивой: 6 актеров, которые женились на девушках немодельной внешности
Руперт Гринт и Джорджия Грум

Не родись красивой: 6 актеров, которые женились на девушках немодельной внешностиХью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Также смотрите самые горячие фото Джей Ло, от которых захватывает дух.

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