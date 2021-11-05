Не родись красивой: 6 актеров, которые женились на девушках немодельной внешности
Руперт Гринт и Джорджия Грум (фото: коллаж РБК-Украина)
Красота - понятие субъективное, а любят по-прежнему не за внешность. Как бы ни старались девушки довести себя до совершенства, чтобы завоевать понравившегося мужчину, порой срабатывают совершенно другие механизмы.
Предлагаем подборку знаменитых актеров, которых покорили женщины не модельной внешности.
Крис Нот и Тара Уилсон
Венсан Перес и Карин Силла
Мэтт Дэймон и Лучана Баррозо
Том Хиддлстон и Зави Эштон
Руперт Гринт и Джорджия Грум
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Также смотрите самые горячие фото Джей Ло, от которых захватывает дух.