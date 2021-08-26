Родители должны помогать: Ксения Мишина назвала основные принципы воспитания сына
30 августа на канале "Украина" выйдут премьерные серии картины "Клятва врача".
Исполнительница главной роли Ксения Мишина на съемочной площадке сериала рассказала, как воспитывает единственного сына Платона и видит ли его в актерской профессии.
За кулисами съемочного процесса Ксения Мишина призналась - из-за тяжелого графика ей нередко приходится отказываться от проходящих ролей, и если она берется за работу, то выбирает для себя лучшее. А все потому, что особое внимание в общении и воспитании старается дать своему сыну Платону.
Ксения Мишина на съемочной площадке (фото: пресс-служба)
"Я считаю, что родители должны помогать и направлять детей. Но у каждого возраста есть свои особенности. Платон еще маленький мальчишка, ему всего 8 лет, и, естественно, я рассказываю ему, как и что нужно делать, как себя вести и поступать. Он прислушивается, потому что мое мнение является для него авторитетным. Но в целом я считаю, что сформированной личности нужно давать свободу в принятии решений и выбора, чтобы поскорее определиться с целями. Только путем проб и ошибок и вот этой свободы мы себя находим", - поделилась актриса Ксения Мишина на съемочной площадке канала "Украина".
Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Актриса старается как можно больше времени проводить с сыном, поэтому по возможности берет Платона на съемки. И хотя 8-летний парень уже привык к такой жизни, об актерской профессии пока не задумывается.
"Ему пока не доводилось участвовать в съемках. Мой сын что-то не очень рвется на съемочную площадку", - комментирует звезда.
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