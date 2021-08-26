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Родители должны помогать: Ксения Мишина назвала основные принципы воспитания сына

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Киев, Четверг 26 августа 2021 16:32
Родители должны помогать: Ксения Мишина назвала основные принципы воспитания сына Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: RBC.UA

30 августа на канале "Украина" выйдут премьерные серии картины "Клятва врача".

Исполнительница главной роли Ксения Мишина на съемочной площадке сериала рассказала, как воспитывает единственного сына Платона и видит ли его в актерской профессии.

За кулисами съемочного процесса Ксения Мишина призналась - из-за тяжелого графика ей нередко приходится отказываться от проходящих ролей, и если она берется за работу, то выбирает для себя лучшее. А все потому, что особое внимание в общении и воспитании старается дать своему сыну Платону.

Родители должны помогать: Ксения Мишина назвала основные принципы воспитания сына

Родители должны помогать: Ксения Мишина назвала основные принципы воспитания сынаКсения Мишина на съемочной площадке (фото: пресс-служба)

"Я считаю, что родители должны помогать и направлять детей. Но у каждого возраста есть свои особенности. Платон еще маленький мальчишка, ему всего 8 лет, и, естественно, я рассказываю ему, как и что нужно делать, как себя вести и поступать. Он прислушивается, потому что мое мнение является для него авторитетным. Но в целом я считаю, что сформированной личности нужно давать свободу в принятии решений и выбора, чтобы поскорее определиться с целями. Только путем проб и ошибок и вот этой свободы мы себя находим", - поделилась актриса Ксения Мишина на съемочной площадке канала "Украина".

Родители должны помогать: Ксения Мишина назвала основные принципы воспитания сына
Ксения Мишина с сыном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса старается как можно больше времени проводить с сыном, поэтому по возможности берет Платона на съемки. И хотя 8-летний парень уже привык к такой жизни, об актерской профессии пока не задумывается.

"Ему пока не доводилось участвовать в съемках. Мой сын что-то не очень рвется на съемочную площадку", - комментирует звезда.

Ранее мы писали, что Мишина и Эллерт воссоединились на Кипре.

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