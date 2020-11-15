Родители не должны туда лезть: Анна Ризатдинова дала ценный совет мамочкам

Анна Ризатдинова поделилась тренерскими советами с мамочками

Анна Ризатдиновой и Сергей Мельник недавно взорвали украинский шоу-бизнес: парочка призналась, что у них любовь. Хотя подробностями своих отношений они пока не делятся, но некоторые секреты гимнастка все же приоткрыла. Например, Анна рассказала, что они с Сергеем лишь недавно начали встречаться. А свело их вместе шоу "Танцы со звездами", до которого влюбленные даже не были знакомы.

Сейчас страсти вокруг Анны немного утихли, так что звезда может заняться своим любимым делом: не секрет, что Ризатдинова - тренер. На это раз в своем микроблоге она призналась, что давно обещала завести собственную рубрику, ведь поделиться чемпионке действительно есть чем!

Анна Ризатдинова: в спорте главное - удовольствие (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Друзья, как и обещала, начинаю свою рубрику #запискитренера, где буду делиться своими мыслями и опытом. Поскольку лично тренирую, есть уже что рассказать. Родители не должны лезть в тренировочный процесс!

Самое страшное - когда они реализовывают свои амбиции через ребенка. Родители могут подсказывать, направлять, но ни в коем случае не должны перегибать палку.

Если вы отдаете ребенка на любую секцию, то доверьтесь тренеру. Когда я вижу, что у родителей больше желания, чем у детей, либо когда мамы и папы начинают делать замечания, исправлять или даже наказывать ребенка за неправильные движения, - для меня это первый звоночек, что они перегибают.

Когда начинала заниматься гимнастикой, мои родители не влезали в тренировочный процесс. Папа всегда поддерживал, безумно хвалил все выступления. Мама шила красивые костюмы. У них была цель заинтересовать этим видом спорта, все хотели, чтобы я сама получала удовольствие от занятий. Никто не требовал медалей, не ругал за то, что неправильно выполняю элементы или за то, что не завоевала призовое место.

Сейчас же я вижу, что от 5-летних детей родители сразу начинают требовать чемпионства. И они даже не понимают, что именно этим мешают им, не позволяют довериться тренеру и полюбить этот вид спорта, окунуться в него с головой.

С хорошим тренером все и так постепенно пойдеет в гору. Так что, дорогие родители! Будьте для ребенка опорой и поддержкой, но не старайтесь заменить ему тренера", - подытожила Анна.

Напомним, у Анны подрастает сын Роман. На днях звезда отпраздновала его день рождения. По такому поводу Ризатдинова восхитила фанатов новым снимком сынули и написала ему трогательный пост.