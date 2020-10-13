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Родившая Илона Гвоздева рассекретила свой вес после родов и имя сыночка: первые фото малыша

Новина українською → Вторник 13 октября 2020 10:45
Родившая Илона Гвоздева рассекретила свой вес после родов и имя сыночка: первые фото малыша Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Ольвия Агаркова

Хореограф показала нежное фото с новорожденным

Илона Гвоздева в воскресенье, 11 октября, родила второго ребенка – сыночка по имени Доминик. Малыш появился на свет в частном роддоме. Счастливая мама на второй день уже показала в Instagram первые кадры с мальчиком на руках и рассказала о своей система восстановления после родов, а также рассекретила текущий вес.

Малыш появился на свет весом 3040 кг и ростом 52 см. Илона опубликовала трогательное фото, на котором держит в ладони крохотную ручку новорожденного сыночка.

"У нас все хорошо с сынулей. Надеюсь, все будет отлично, и в среду нас уже выпишут", - поделилась планами хореограф.

Родившая Илона Гвоздева рассекретила свой вес после родов и имя сыночка: первые фото малыша

Родившая Илона Гвоздева рассекретила свой вес после родов и имя сыночка: первые фото малыша

Гвоздева умилила первыми фото с сыном (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Она уточнила, что на 6-8 недель ей придется отказаться от занятий спортом, а вес корректировать с помощью питания и прогулок с коляской на свежем воздухе.

Родившая Илона Гвоздева рассекретила свой вес после родов и имя сыночка: первые фото малыша

Родившая Илона Гвоздева рассекретила свой вес после родов и имя сыночка: первые фото малыша

Илона поделилась своей схемой восстановления после родов (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

К слову, Илона отправлялась в роддом с весом 75 кг, а вот после родов она сбросила 5 кг.

Родившая Илона Гвоздева рассекретила свой вес после родов и имя сыночка: первые фото малыша

Гвоздева рассекретила свой вес после родов (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Также счастливая мама показала первый кадр с новорожденным на руках. Доминик развернут спиной к камере.

Родившая Илона Гвоздева рассекретила свой вес после родов и имя сыночка: первые фото малыша

Илона показала первый нежный кадр с сыном Домиником (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона и ее муж Иван Хомячук (владелец кейтерингового агентства) уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию. Хореограф с удовольствием делится нежными фото с девочкой. Она признается, что быть мамой для нее – огромное удовольствие.

Напомним, что ранее Илона Гвоздева раскрыла подробности о формировании семейного бюджета и рассказала о его главных статьях.

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