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Роман с двум мужчинами сразу и переезд в другую страну: Тина Кароль раскрыла неожиданные факты о себе

Новина українською →
Пятница 17 сентября 2021 09:36
Роман с двум мужчинами сразу и переезд в другую страну: Тина Кароль раскрыла неожиданные факты о себе Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками интересными и порой неожиданными фактами о себе

Исполнительница ответила на вопросы в рубрике "Было/Не было" для YouTube-канала Patreon.

Звезда откровенно ответила на более чем 20 вопросов, о том, какие факты в ее жизни были, а какие – нет.

Так, чтобы ответить на провокационный вопрос, крутила ли Кароль роман сразу с двумя, у нее ушло несколько секунд раздумий. После чего Тина со смехом раскрыла: "А если они посмотрят? Признаюсь - было!"

Также у исполнительницы спросили, хотела бы ли она пожить в другой стране. И она призналась, что таки думает об этом.

"Я периодически хочу пожить в другой стране. Я вообще люблю ездить в другие страны, люблю менять ландшафты, экстремальные путешествия, изучать различные города, улицы", - призналась Тина.

Роман с двум мужчинами сразу и переезд в другую страну: Тина Кароль раскрыла неожиданные факты о себе

Тина Кароль рассказала интересные факты о себе (фото: instagram.com/tina_karol)

Удивительно, но певица нередко забывает слова своих песен на сцене.

"Я очень боюсь забыть слова, но это случается со мной постоянно. Не знаю, как с этим бороться. Могу десять лет петь песню, и все равно забыть!" - рассказала Кароль.

А на вопрос, купалась ли Тина голой в океане, артистка ответила: "Нет, но надо исправить это упущение".

Также знаменитость рассекретила свою любовь к ресторану быстрого питания McDonald’s.

"Когда закончился Atlas Weekend, я поехала сразу в McDonald’s. Я заказала тогда самую большую порцию всего. Вот было все, и я это съела", – отметила Кароль.

Необычные факты о Тине Кароль:

  • Певица грызла лед в Исладнии во время путешествия, в которое недавно отправилась с сыном
  • Не водит автомобиль, потому что имела печальный опыт вождения
  • Никогда не танцевала в клубе до утра
  • Любит соединение соленого и сладкого вкуса, в том числе соленую карамель
  • Когда она была маленькой, то должна была лететь в Америку на концерт с коллективом еврейских танцев и песен, но опоздала на самолет, потому что задержалась в Duty Free
  • Кароль видела Северное Сияние: "Видела и отметила ним свое 34-летие. Это было за Полярным кругом. Взяла билеты и просто улетела"
  • Стреляет из пистолета
  • Раньше Тина курила, но не уточнила, как долго
  • Ни разу не била посуду в истерике, но хочет это исправить

Напомним, ранее Тина Кароль свела с ума соблазнительными формами в прозрачном боди с глубоким декольте.

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Тина Кароль
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