Романтичные Осадчая и Горбунов не скрывают счастье в Одессе: "должны рождать много детей""
Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели незабываемый уикенд в Одессе. Хоть поездка совпала с работой, зато у пары было время насладиться друг другом и морскими пейзажами. Девиз беременной третьим малышом ведущей на это лето – не терять ни минуты и брать от теплого сезона по-максимуму. Ее муж Юрий полностью поддерживает любимую.
На странице в Instagram он запостил романтичный снимок с женой, сделанный в Южной Пальмире.
В кадре – Катя в удобном летнем белом платье-миди из натуральной ткани трендового фасона с открытыми плечами. Она обула комфортую обувь – эспадрильи. На шее – нить бус. Катя предпочла обойтись без мейкапа и собрала волосы сзади.
Юрий обнимает жену за талию, а она положила ему руку на плечо и притянула к себе. Пара позирует в роскошных винтажных интерьерах.
"Чудесные воспоминания об Одессе", - написал Юрий.
Катя и Юрий выглядят абсолютно счастливыми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники пары тут же стали обсуждать эффектный снимок влюбленных, которые вскоре станут родителями, ведь Юрий давно мечтал о дочке и счастлив, что вскоре в их звездной семье предвидится пополнение.
- Вы очень похожи
- Вы с Катюшей такие чудесные. Прекрасно, когда людям хорошо вместе
- Очень красивая пара! Счастья Вам!
- Вы такие классные
- Вы прикольные
- Вы так специально оделись, что образы подходили друг к другу?
- Такие умные и хорошие люди должны рожать много детей. Пополнять золотой генофонд Украины
Напомним, что ранее Катя Осадчая показала роскошный наряд для вечернего выхода в свет. Длинное блестящее платье и оригинальный тюрбан выглядели очень эффектно.