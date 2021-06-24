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Романтичные Осадчая и Горбунов не скрывают счастье в Одессе: "должны рождать много детей""

Новина українською →
Одесса, Четверг 24 июня 2021 13:34
Романтичные Осадчая и Горбунов не скрывают счастье в Одессе: "должны рождать много детей"" Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели незабываемый уикенд в Одессе. Хоть поездка совпала с работой, зато у пары было время насладиться друг другом и морскими пейзажами. Девиз беременной третьим малышом ведущей на это лето – не терять ни минуты и брать от теплого сезона по-максимуму. Ее муж Юрий полностью поддерживает любимую.

На странице в Instagram он запостил романтичный снимок с женой, сделанный в Южной Пальмире.

В кадре – Катя в удобном летнем белом платье-миди из натуральной ткани трендового фасона с открытыми плечами. Она обула комфортую обувь – эспадрильи. На шее – нить бус. Катя предпочла обойтись без мейкапа и собрала волосы сзади.

Юрий обнимает жену за талию, а она положила ему руку на плечо и притянула к себе. Пара позирует в роскошных винтажных интерьерах.

"Чудесные воспоминания об Одессе", - написал Юрий.

Романтичные Осадчая и Горбунов не скрывают счастье в Одессе: &quot;должны рождать много детей&quot;&quot;

Катя и Юрий выглядят абсолютно счастливыми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники пары тут же стали обсуждать эффектный снимок влюбленных, которые вскоре станут родителями, ведь Юрий давно мечтал о дочке и счастлив, что вскоре в их звездной семье предвидится пополнение.

  • Вы очень похожи
  • Вы с Катюшей такие чудесные. Прекрасно, когда людям хорошо вместе
  • Очень красивая пара! Счастья Вам!
  • Вы такие классные
  • Вы прикольные
  • Вы так специально оделись, что образы подходили друг к другу?
  • Такие умные и хорошие люди должны рожать много детей. Пополнять золотой генофонд Украины

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала роскошный наряд для вечернего выхода в свет. Длинное блестящее платье и оригинальный тюрбан выглядели очень эффектно.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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