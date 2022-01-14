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Романтичный Потап в Мексике признается в любви Каменских словами из чужой песни

Новина українською →
Мексика, Пятница 14 января 2022 20:55
Романтичный Потап в Мексике признается в любви Каменских словами из чужой песни Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап и Настя Каменских расслабляются под мексиканским солнцем в Тулуме. Звезды в этом году привезли на любимый курорт друзей и коллег – Надю Дорофееву и Владимира Дантеса, которые открыли для себя новое удивительное туристическое направление.

На свежих кадрах в Instagram романтичные Потап и Настя тают в объятиях друг друга и даже признаются в любви.

Так, на страничке певцы появился трогательный пляжный кадр, на котором муж заключил ее в крепкие объятия. На певице – прозрачный легкий кроп-топ с "пятнистым" принтом . Легкие черные свободные палаццо на резинке и вязанный рюкзак на плечах стали часть органичного курортного лука звезды.

Романтичный Потап в Мексике признается в любви Каменских словами из чужой песни

Потап и Настя поделилась романтиным фото на пляже (фото: instagram.com/kamenskux)

В подписи Настя отметила мужа и оставила смайл-сердце в знак любви.

Потап в долгу не остался и показал селфи с любимой второй половинкой. В кадр попал пикантный момент, когда топ певицы "подскочил" вверх, обнажив ее бюст в леопардовом лифе от купальника.

Рэпер решил подписать кадр на английском языке и использовал в тексте название песни Селены Гомес - love you like a love song (люблю тебя, как песню о любви – перевод редактора).

Романтичный Потап в Мексике признается в любви Каменских словами из чужой песни

Потап показал романтику с женой (фото instagram.com/realpotap)

"We keep it calm and easy, love you like a love song, baby" (Мы спокойны и умиротворены, люблю тебя, как песню о любви, детка – перевод редактора), - обратился Потап к Насте.

Поклонники не оставили влюбленных без комплиментов.

  • Настенька без макияжа такая милая
  • Прекрасные
  • Пупсики
  • Эх, хорошая вы пара! Прям хорошенькая
  • Обалденно красивая пара. Счастье прямо в них светится
  • Замечательная пара

Напомним, что ранее Настя Каменских в сетчатой тунике показала аппетитные ягодицы.

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Настя Каменских Потап
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