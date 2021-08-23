Романтичный стоматолог и дерзкий официант: стали известны имена новых участников шоу Холостячка 2

Вскоре на канале СТБ стартует один из самых ожидаемых проектов "Холостячка", главной героиней которого в этот раз стала Злата Огневич. И хотя женихов певицы, из которых она будет выбирать своего суженого, держат в строгом секрете, мы делимся с вами инсайдерской информацией.

Не так давно мы рассказывали о первых трех участниках шоу , на очереди - новые претенденты на сердце Златы Огневич.

Роман Васильев - многопрофильный врач-стоматолог, который мечтает перевернуть представление людей про поход к зубному врачу. "Я безумно люблю свою работу и делаю ее наилучшим образом (11 лет практического опыта и множество семинаров, курсов, конгрессов, лекций и вебинаров). Моя цель - помочь людям полюбить стоматологию, избавится от боли зубной и головной боли поиска доктора, которому можно довериться, заставить улыбаться чаще и эстетичнее", - говорит Роман.

Роман будет брать добротой (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Роман уже засветился в промо-ролике шоу, где предстал перед Златой Огневич в образе настоящего принца на белом коне. Так что наверняка парень будет брать романтичными поступками, красивыми ухаживаниями и широкими жестами. Какая девушка устоит?

Роман - врач по призванию (видео: instagram.com/kholostyachka.stb)

Не так давно Роман завел себе страницу в популярной сети Instagram, где за ним следят около 6 тысяч подписчиков. Судя по блогу, интересы жениха разносторонние. Он увлекается йогой, боксом, баскетболом, водными видами спорта, любит путешествовать и встречаться с друзьями. Также Роман неравнодушен к животным: не так давно он взялся выхаживать котенка и теперь активно ищет ему дом.

Злата Огневич, которая ранее часто жаловалась на любовь к плохим парням и токсичные отношения, доброту и чистосердечность партнера точно оценит. Так что наверняка у Романа большие шансы победить в шоу!

Винченцо - из тех, для кого нет преград (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)

Винченцо Дулепа - еще один участник "Холостячки", которого позиционируют как дерзкого и идущего напролом. О характере парня можно судить по его достижениям: начинал он как простой официант, но теперь уже владеет рестораном в Лондоне. Когда-то Винченцо даже появился в проекте "Ревизор", где обслуживал ведущего и, к слову, неплохо проявил свои умения.

Винченцо любит яхтенные путешествия и является активным участником известного киевского комьюнити One Life. Он также ведет блог в Instagram, где делится яркими фото и жизненными рассуждениями.

"Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя - это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть - это тот, кто вы есть сейчас", - уверен он. Что ж, с таким настроем можно обойти любого конкурента.

Винченцо начинал как официант (видео: YouTube)

Сейчас оба парня уже поделились на своих страницах первыми роликами "Холостячки", готовя поклонников к премьере.

Винченцо уверен в себе и дерзок (видео: instagram.com/kholostyachka.stb)