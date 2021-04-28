Романтика на пляже: Настя Каменских утонула в нежных объятиях мужа
Настя Каменских очаровала сеть новыми романтическими фото с мужем Потапом. Продюсер прилетел ненадолго в Мексику, чтобы повидаться с любимой, которая снимает там собственное реалити "Девочки рулят".
Яркими и нежными кадрами певица поделилась в Instagram.
Знаменитая парочка запечатлена на пляже на фоне океанских волн. Настя позировала в розовом купальнике и разноцветной накидке. Ее волосы распущены, а на лице нет ни капли макияжа.
Артистка нежно прижималась к мужу, а тот стискивал ее в объятиях. При этом Потап был в голубой рубашке и стильной бордовой шляпе.
Настя Каменских показала чувственные фото в объятиях Потапа (фото: instagram.com/kamenskux)
"Ни буре, ни дождям
Не отдам
Тебя, моя душа
Спасибо тебе, мой родной человек, за нашу любовь и тот творческий порыв, в котором рождаются такие песни. "Если небеса" - это песня о любви, нежности и о всех тех, кто нам дорог", - трогательно написала Каменских.
В комментариях поклонники пришли в восторг и принялись умиляться нежным фото пары.
- Очень милые
- Потрясающие
- Очень красиво
- Ох, ну какие же вы
- Лучшие
- Я обожнюю цю пару
- Самые красивые
- Романтика!
- Какая пара
- Самые искренние и красивые
Напомним, в 6 серии своего реалити "Девочки рулят" Настя Каменских показала, как нежится утром в постели с Потапом.