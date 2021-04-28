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Романтика на пляже: Настя Каменских утонула в нежных объятиях мужа

Новина українською → Тулум, Мексика, Среда 28 апреля 2021 14:33
Романтика на пляже: Настя Каменских утонула в нежных объятиях мужа Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских очаровала сеть новыми романтическими фото с мужем Потапом. Продюсер прилетел ненадолго в Мексику, чтобы повидаться с любимой, которая снимает там собственное реалити "Девочки рулят".

Яркими и нежными кадрами певица поделилась в Instagram.

Знаменитая парочка запечатлена на пляже на фоне океанских волн. Настя позировала в розовом купальнике и разноцветной накидке. Ее волосы распущены, а на лице нет ни капли макияжа.

Артистка нежно прижималась к мужу, а тот стискивал ее в объятиях. При этом Потап был в голубой рубашке и стильной бордовой шляпе.

Романтика на пляже: Настя Каменских утонула в нежных объятиях мужаРомантика на пляже: Настя Каменских утонула в нежных объятиях мужа

Настя Каменских показала чувственные фото в объятиях Потапа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ни буре, ни дождям
Не отдам
Тебя, моя душа
Спасибо тебе, мой родной человек, за нашу любовь и тот творческий порыв, в котором рождаются такие песни. "Если небеса" - это песня о любви, нежности и о всех тех, кто нам дорог", - трогательно написала Каменских.

В комментариях поклонники пришли в восторг и принялись умиляться нежным фото пары.

  • Очень милые
  • Потрясающие
  • Очень красиво
  • Ох, ну какие же вы
  • Лучшие
  • Я обожнюю цю пару
  • Самые красивые
  • Романтика!
  • Какая пара
  • Самые искренние и красивые

Напомним, в 6 серии своего реалити "Девочки рулят" Настя Каменских показала, как нежится утром в постели с Потапом.

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