Романтика в раю: Маша Ефросинина в бикини станцевала с мужем под дождем
42-летняя телеведущая Маша Ефросинина с сыном Александром и мужем Тимуром Хромаевым наслаждается отдыхом в райском месте - Мальдивском архипелаге. Она призналась, что прекрасный отпуск подходит к концу и показала, как проводит последние дни на островах.
На своей странице в Instagram теледива продемонстрировала свой завтрак в бассейне и невероятно романтическое видео с супругом.
Так, Маша позировала в бассейне в бирюзовом купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Рядом с ней на "плавучем" подносе накрыт завтрак - разнообразные закуски, пончики с джемом и кофе. Счастливая ведущая лучезарно улыбается из-под панамы.
"Последний день в раю", - написала звезда.
Маша Ефросинина показала утро в раю (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Позже Ефросинина вместе с любимым насладилась теплым тропическим дождем. Она выложила видео, на котором они с Тимуром обнимаются, танцуют и дурачатся в бассейне. На Маше - красивый раздельный купальник, а ее муж в плавательных шортах. Романтический ролик артистка сопроводила новой песней Адель Easy On Me.
"Кажется, теперь я полюбила дождь..." - написала Ефросинина.
Подписчики не поскупились на теплые слова для этой милой парочки и умилились их идиллией.
- Как приятно смотреть, красивые
- Как же это мило, чудесные
- Какие вы красивые
- Ну какие балдёжные
- Как мило! Заряд романтики и позитива
- Нескінченного щастя, теплоти і ніжності! Радуйте нас прикладом вірності! Приємно спостерігати за вами, дорогі Марійка і Тимур
- Выглядит как мечта
- Миллион комплиментов вашей семье, хорошего отдыха
- Счастливая Маша
- Идиллия!
Напомним, ранее Маша Ефросинина сверкнула фигурой и пожаловалась на неудавшуюся романтику с мужем на Мальдивах - им помешал сын Саша.