Роналду снова станет отцом: "ждем близнецов" (фото)
Звездный футболист 36-летний Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидают пополнения в семье.
Об этом Роналду сообщил на своей странице в Instagram.
"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с вами", - написал португалец.
Кроме того, он опубликовал совместное фото с Джорджиной, на котором они держат снимки УЗИ.
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом (instagram.com/cristiano)
Также на втором фото Роналду в бассейне вместе со своими детьми Криштиану - младшим, Аланой-Мартиной, Евой и Матео показывают на пальцах цифру два.
Пост звезды собрал более 13,5 млн лайков и почти 700 тысяч поздравлений.
Ранее мы сообщали, что Роналду подписал контракт с МЮ на два года.
Также мы писали, что Роналду побил мировой рекорд по количеству голов за национальные команды.