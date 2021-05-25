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Роскошная: Эшли Грэм в лаконичном образе на выход покорила красотой

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США, Вторник 25 мая 2021 19:27
Роскошная: Эшли Грэм в лаконичном образе на выход покорила красотой Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм, похоже, устала от многочисленных "голых" снимков. 33-летняя модель запостила новое фото, на котором примерила стильный образ на выход.

Новый пост пышнотелой красавицы собрал массу приятных слов и восторженных комментариев.

Эшли Грэм позирует в черном платье-майке на тонких бретельках. Лаконичный наряд дополняют изысканные украшения: колье в виде цепи и сережки от Tiffany & Co. Волосы девушке завили крупными локонами, а макияж выполнили легкий и незаметный, только чтобы подчеркнуть ее природную красоту.

Роскошная: Эшли Грэм в лаконичном образе на выход покорила красотойРоскошная: Эшли Грэм в лаконичном образе на выход покорила красотойРоскошная: Эшли Грэм в лаконичном образе на выход покорила красотойЭшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Это то, как я думаю, я выгляжу каждый понедельник в 6 утра", - написала Эшли, которая обожает шутить со своими фанатами в сети. В ответ модель получила массу комплиментов от фанатов, которые вдохновились ее образом.

"Восхитительная женщина!", "Ох, люблю эти бомбические волосы!", "Я просто влюблен в тебя", "Оглушительная!", "Ох, твоя красота нелегальна", "Вау", "Так красива!", "Бомба", "Вау, Эшли, ты так прекрасна", "Королева", "Мне кажется, я тоже так выгляжу", "Каково оно - быть богиней?", - пишу фолловеры девушке.

Ранее модель показала свое роскошное тело в крошечных шортах.

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