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Роскошная малышка: 3-летняя дочь Кайли Дженнер похвасталась дорогостоящей сумкой

Новина українською → США, Вторник 27 апреля 2021 21:30
Роскошная малышка: 3-летняя дочь Кайли Дженнер похвасталась дорогостоящей сумкой Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер ни в чем не отказывает своей дочери Сторми. 3-летняя девочка уже обзавелась целой гардеробной с брендовыми вещами. Один из любимых аксессуаров малышки - дорогостоящая сумка Prada, с которой она выходит как на светские приемы со своей знаменитой мамы, так и на простые прогулки. Кстати, эта вещь есть у девочки в разных оттенках.

Новый снимок 3-летней малышки появился в Instagram-блоге Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер с детства приучила свою 3-летнюю дочь к стильным аутфитам. В этот раз Сторми позирует в ярком жизнерадостном наряде. Она надела черные кожаные брюки, белую футболку, а также пуховик с желто-оранжевым принтом. В руках у девочки была уже упомянутая сумка, а на ногах - белые кеды. Из аксессуаров малышке также подобрали модное колье в виде цепочки и серьги. Волосы Кайли заплела дочери в косички. К слову, молодая мама признавалась, что просто обожает причесывать Сторми.

Роскошная малышка: 3-летняя дочь Кайли Дженнер похвасталась дорогостоящей сумкойКендалл Дженнер не жалеет денег для Сторми (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Самый милый ребенок", "Малышка Сторми", "Оглушительная", "Она в свои 3 одевается лучше, чем я", "Невероятная", "Первая", "Богатые девочки имеют больше фана", "Такая милашка", "Она уже намного круче меня", "Моя малышка", - посыпались на девочку комплименты, а также и не столь милые высказывания.

Дело в том, что не всем пользователя сети нравятся роскошные наряды для дочери Кайли. Ранее поклонники девушки критиковали расточительство всемирно известной бизнес-леди, которая не жалеет тратить огромные суммы на подарки дочери.

Кайли Дженнер на днях отправилась на прогулку в соблазнительном топе, который оголил ее грудь и живот.

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