Росс и Рейчел из сериала "Друзья" должны были умереть. И вот что об этом известно

"Джоуи" - американский комедийный сериал, который транслировался на канале NBC с 2004 по 2006 год. Главный герой ситкома - Джоуи Триббиани, персонаж популярного телесериала "Друзья", которого сыграл Мэтт Леблан. По сюжету, парень отправился в Лос-Анджелес, чтобы начать новый этап своей актерской карьеры. Сериал с самого начала не пользовался успехом и не выдержал конкуренции в эфире. А потому отснятые 8 эпизодов не были показаны в Америке.

На днях в Twitter сценарист рассказал, что задумал по сюжету "убить" главных героев "Друзей": Росс Геллар и Рэйчел Грин.

"NBC отменил "Джоуи", но мы должны были снять последние 8 серий, зная, что они никогда не выйдут в эфир в Америке. Много раз во время написания этих эпизодов я предлагал, чтобы Джоуи вскользь упомянул о своих старых друзьях Росс и Рэйчел, которые умерли…", - писал он.

NBC cancelled Joey but we had to make the last 8 episodes, knowing they were never going to air in America. Multiple times during the writing of these episodes I suggested we have Joey casually mention his old friends Ross and Rachel had died, should we have done this y/n.