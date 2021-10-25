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Росс и Рейчел из сериала "Друзья" должны были умереть. И вот что об этом известно

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США, Понедельник 25 октября 2021 11:05
Росс и Рейчел из сериала "Друзья" должны были умереть. И вот что об этом известно Актеры сериала (фото: instagram.com/jenniferaniston)
Автор: Ольга Турчаникова

Фанаты "Друзей", готовьтесь к неожиданному... Оказывается, любимые персонажы миллионов - Росс Геллар и Рэйчел Грин - должны были умереть в спин-оффе Мэтта Леблана, "Джоуи".

Об этом рассказал сценарист сериала Мэтт Хаббард. По словам писателя, эта идея возникла после того, как шоу было отменено телеканалом NBC по причинен низких рейтингов.

"Джоуи" - американский комедийный сериал, который транслировался на канале NBC с 2004 по 2006 год. Главный герой ситкома - Джоуи Триббиани, персонаж популярного телесериала "Друзья", которого сыграл Мэтт Леблан. По сюжету, парень отправился в Лос-Анджелес, чтобы начать новый этап своей актерской карьеры. Сериал с самого начала не пользовался успехом и не выдержал конкуренции в эфире. А потому отснятые 8 эпизодов не были показаны в Америке.

Росс и Рейчел из сериала &quot;Друзья&quot; должны были умереть. И вот что об этом известно

Воссоединение "Друзей" (фото: instagram.com/jenniferaniston)

На днях в Twitter сценарист рассказал, что задумал по сюжету "убить" главных героев "Друзей": Росс Геллар и Рэйчел Грин.

"NBC отменил "Джоуи", но мы должны были снять последние 8 серий, зная, что они никогда не выйдут в эфир в Америке. Много раз во время написания этих эпизодов я предлагал, чтобы Джоуи вскользь упомянул о своих старых друзьях Росс и Рэйчел, которые умерли…", - писал он.

К счастью, писатель Мэтт не добился своего и Росс и Рэйчел в итоге остались живы. А фанаты даже получили эмоциональный подарок в виде проекта "Друзья. Воссоединение".

Правда, специальный выпуск "Друзей" вызвал больше критики, чем восторгов. Многие поклонники отметили, что ажиотаж вокруг проекта был неоправданным. А само шоу получилось не столь интересным и захватывающим.

Напомним, вчера, 24 октября, умер актер Джеймс Майкл Тайлер, который в сериале "Друзья" играл Гантера.

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