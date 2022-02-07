Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм стали родителями второй раз
В июне 2017-го года британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и ее возлюбленный, голливудский актер Джейсон Стетхэм, впервые стали родителями. У звездной пары родился сын Джек Оскар.
А в прошлом году Роузи объявила, что она ждет второго ребенка. Подробности 34-летняя звезда не раскрывала, а потому информации, когда малыш появится на свет, не было.
И вот в минувшие выходные мир облетела новость: у пары родилась дочь. Сами родители ее пока что официально не подтвердили.
Сообщение о прибавлении в знаменитом семействе появилось 4 февраля. Модель и бывший "ангел" Victoria’s Secret, как сообщил ряд западных изданий, стала мамой девочки. Счастливое событие произошло в Лондоне еще раньше, как уверяли СМИ. Просто родители хотели насладиться спокойствием и первыми днями с новорожденной без чрезмерного внимания прессы.
Роузи Хантингтон-Уатли родила дочь (фото: instagram.com/rosiehw)
Напомним, Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем познакомились еще в 2010-м и практически сразу сошлись. Пара предпочитает тихую семейную жизнь, лишний раз не афишируя ее. На странице модели редко появляются семейные фото, а у Джейсона и вовсе рабочий аккаунт.
Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли рассказывала, какой Джейсон Стетхэм отец, а также о материнстве и секретах красоты.
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