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Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма: наконец свадьба?

Новина українською →
Лондон, Четверг 02 декабря 2021 18:22
Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма: наконец свадьба? Роузи Хантингтон-Уатли и Джейсон Стетхэм (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузи Хантингтон-Уайтли сейчас на последних сроках беременности, а потому нечасто радует своим присутствием в сети.

Но на днях модель показала совместную прогулку по бутикам со своим возлюбленным Джейсоном Стэтхемом. На снимках модель продемонстрировала совместный поход по магазинам - по всей видимости, пара отправилась за рожественскими презентами. Роузи выложила в сеть витрины с дизайнерскими сумками и обувью, а после милые фото с подарочными пакетами.

Одно из них стало настоящим сюрпризом для фанатов - на нем крупным планом показано обручальное кольцо с внушительным бриллиантом.

Как известно, пара вместе более 10 лет и воспитывают сына Джека. Актер и модель никогда не стремились узаконить свои отношения. Но еще в 2016-м году Джейсон сделал Роузи предложение. Свадьбу Роузи и Джейсон перенесли, хотя и не отрицали возможности пожениться в будущем. И видимо, оно, наконец, наступило.

По крайней мере, раньше модель никогда не выставляла кольцо так демонстративно. С другой стороны, пара отличается скрытностью, а потому не исключено, что влюбленные уже давно зарегистрировали свои отношения втайне от всех.

Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма: наконец свадьба?Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма: наконец свадьба?Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма: наконец свадьба?Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма: наконец свадьба?Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма: наконец свадьба?Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась роскошным обручальным кольцом от Джейсона Стетхэма: наконец свадьба?Роузи Хантингтон-Уатли похвасталась кольцом (фото: instagram.com/rosiehw)

Ранее мы писали, что фанаты заподозрили рождение у Роузи Хантингтон-Уайтли близнецов - таким внушительным был ее животик на фото.

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Джейсон Стетхэм Роузи Хантингтон-Уайтли
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