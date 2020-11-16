ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как относится к любовным сценам с участием Стетхэма: я не ревную

Новина українською → Понедельник 16 ноября 2020 18:18
Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как относится к любовным сценам с участием Стетхэма: я не ревную Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Звезда откровенничает с фанатами

Роузи Хантингтон-Уайтли обожает общаться с фанатами посредством сети Instagram. Звезда регулярно устраивает в своих сториз рубрику вопрос-ответ, где честно рассказывает об уходе, новинках в мире моды и косметики, а также быте и личной жизни.

Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как относится к любовным сценам с участием Стетхэма: я не ревнуюРоузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как относится к любовным сценам с участием Стетхэма: я не ревнуюРоузи ответила на вопросы фанатов (фото: instagram.com/rosiehw)

В этот раз британская модель ответила на несколько вопросов о своем возлюбленном Джейсоне Стетхэме. Так, по словам 33-летней знаменитости, ее мужчину отличают такие качества, как честность, отличное чувство юмора, позитивный взгляд на мир, амбициозность, дальновидность, сердечность, человечность, целостность, хорошие манеры и подлинность. Именно такой ответ она дала на вопрос, что она ценит в людях, сопроводив его совместным фото с голливудским актером.

Также Роузи честно призналась, как реагирует на любовные сцены с участием других женщин. "Ты не ревнуешь, когда видишь, как Джейсон целуется с другими женщинами в сценах для фильмов? Люблю вас обоих", - написала одна из фанаток. "М-м-м… Нет", - ответила Хантингтон-Уайтли, сделав вид, что задумалась на минутку.

Напомним, ранее модель призналась, что мечтает родить еще детей своему мужчине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Джейсон Стетхэм Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Украине вернули общенациональный карантин: что запрещено
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине вернули общенациональный карантин: что запрещено