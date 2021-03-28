Розовая пантера: Леся Никитюк в крошечном топе заговорила о радикальных переменах
Леся Никитюк успела насыщенно отдохнуть с компанией в Египте и уже вернулась в весенний Киев. На ее телефоне осталось немало фото, сделанных на жарком курорте. Поэтому она без устали делится памятными кадрами с поклонниками. Напрмер, Леди Ле опубликовала солнечный снимок в total pink образе.
В новом посте в Instagram она решила посоветоваться с подписчиками касательно важного вопроса.
Леся запечатлена в нежно-розовом лифе-топе, короткой трендовой курточке рубашечного типа, и розовых штанах на резинке. Она надела солнечные очки и спрятала длинные волосы за воротник.
"Добрий денейшн. Може під карешку?" - решила посоветоваться с поклонниками ведущая.
Леся Никитюк поделилась фото из Египта (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Большинство поклонников ринулись отговаривать длинноволосую блондинку Лесю от экспериментов с образом. Но нашлись и те, кто одобрил порыв Леди Ле сменить имидж. Многие оценили лук в розовых тонах и заметил, что этот цвет подчеркивает морской загар звезды.
- Нет. Не вздумайте срезать волосы
- Нет, не надо. С длинными волосами лучше
- Тебе все идет
- Леся, тебе и так очень круто
- Каре тоже неплохо
- Ты и так прекрасная
- В любом виде шикарная
- Пошло бы
- Розовая пантера
- Розовый цвет подходит к твоему загару
- Розовый фламинго
Напомним, что ранее Леся Никитюк превратилась в строгого гида с оригинальным подходом к экскурсиям.