ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Розовая пантера: Леся Никитюк в крошечном топе заговорила о радикальных переменах

Новина українською → Египет, Воскресенье 28 марта 2021 16:27
Розовая пантера: Леся Никитюк в крошечном топе заговорила о радикальных переменах Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк успела насыщенно отдохнуть с компанией в Египте и уже вернулась в весенний Киев. На ее телефоне осталось немало фото, сделанных на жарком курорте. Поэтому она без устали делится памятными кадрами с поклонниками. Напрмер, Леди Ле опубликовала солнечный снимок в total pink образе.

В новом посте в Instagram она решила посоветоваться с подписчиками касательно важного вопроса.

Леся запечатлена в нежно-розовом лифе-топе, короткой трендовой курточке рубашечного типа, и розовых штанах на резинке. Она надела солнечные очки и спрятала длинные волосы за воротник.

"Добрий денейшн. Може під карешку?" - решила посоветоваться с поклонниками ведущая.

Розовая пантера: Леся Никитюк в крошечном топе заговорила о радикальных переменах

Леся Никитюк поделилась фото из Египта (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Большинство поклонников ринулись отговаривать длинноволосую блондинку Лесю от экспериментов с образом. Но нашлись и те, кто одобрил порыв Леди Ле сменить имидж. Многие оценили лук в розовых тонах и заметил, что этот цвет подчеркивает морской загар звезды.

  • Нет. Не вздумайте срезать волосы
  • Нет, не надо. С длинными волосами лучше
  • Тебе все идет
  • Леся, тебе и так очень круто
  • Каре тоже неплохо
  • Ты и так прекрасная
  • В любом виде шикарная
  • Пошло бы
  • Розовая пантера
  • Розовый цвет подходит к твоему загару
  • Розовый фламинго

Напомним, что ранее Леся Никитюк превратилась в строгого гида с оригинальным подходом к экскурсиям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Леся Никитюк
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине перевели часы: сколько сейчас времени?
В Украине перевели часы: сколько сейчас времени?